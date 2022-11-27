أسعار البط البلدى اليوم 27-11-2022 فى السوق المحلية

تراوحت أسعار البط البلدى اليوم فى السوق المحلية بين 60 و75 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة، وفق أصحاب محال دواجن فى نطاق الهرم والجيزة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بنحو جنيه لتتراوح بين 39 و42 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وبلغ كيلو الأوراك 43 جنيهًا.

وأوضح “السيد” أن سعر كيلو البانيه يبدأ من 90 إلى 100 جنيه – باختلاف المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 60 و70 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.