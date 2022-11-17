أسعار البط البلدى اليوم 17-11-2022 فى السوق المحلية

بدأت أسعار البط البلدى اليوم الخميس فى السوق المحلية من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة، وفق أصحاب محال دواجن فى نطاق الهرم والجيزة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن البيضاء

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت بين 42 و43 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وبلغ كيلو الأوراك 44 جنيهًا.

ولفت السيد، إلى أن سعر كيلو البانيه يبدأ من 95 إلى 100 جنيه – باختلاف المنطقة، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.