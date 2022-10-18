أسعار البطاطس اليوم في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق المصرية اليوم 18- 10- 2022، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها في المتوسط وتصل إلى 15 في بعض الأماكن .

ووفقا لتجار بسوق العبور فإن سعر الكيلو جملة يتراوح بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو في سوقي أكتوبر والعبور لتجارة الجملة .

وأفاد التجار بأن الطماطم تسجل اليوم في الأسواق الاستهلاكية 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والبطاطس قفزت إلى ما بين 12 جنيها إلي 15 جنيها ، الجزر 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والفلفل الرومي 12جنيها والفلفل الحامي والكوسة 10جنيهات ، بسوق القطاعي .

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 110 جنيهات، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 8 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات .

وقال التجار إن سعر البطاطا للمستهلك بـ 5 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان من 15 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الأبيض 15 جنيها، والباذنجان الملون 15 جنيها، والباذنجان العروس 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 9 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن البصل الأحمر 7 جنيهات، والبصل الأصفر 6.5 جنيه، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 9 جنيهات إلى 15 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 10 /12 جنيها، والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .