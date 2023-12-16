أسعار البصل والخيار والخضروات والفواكه اليوم السبت 16-12-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و8 جنيهات والبطاطس 20 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والبصل من 25 و40 جنيها والكوسة 16 والفلفل الرومي 16 والجزر 12 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان المخدد 10 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيها و 42 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 18 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 60 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها واليوسفي 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأشار التجار إلي أن البرتقال أبوسرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 40 جنيها والبلح 60 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشطة 80 جنيها للكيلو.