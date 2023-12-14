أسعار البصل تنخفض 10 آلاف جنيه للطن في الجملة وتستجيب لقرار حظر التصدير

كشف عضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية تراجع أسعار طن البصل بسوق الجملة بنحو 10 آلاف جنيه مسجلا 25000 جنيه بدلا من 35000 أمس وذلك نتيجة مد وقف البصل الي نهاية مارس المقبل بدلاً من نهاية ديسمبر الجاري في خطة جديد لوقف جنون الأسعار.

وطالب المصدر الذي رفض ذكر اسمه ل”المال”أنه لو قامت مباحث التموين بحملات علي مفارش البصل سينخفض سعره إلي 10 جنيهات .

وقال إن مدة تخزين البصل قد تصل إلى ما بين 6 شهور وعام كامل، ورغم ذلك فإن وقف التصدير لن يقضي على الأزمة في حد ذاته، ولكن يجب على وزارة التموين شن حملات علي مخازن ومفارش البصل في جمهورية مصر العربية وهي بكميات كبيرة.

وتوقع المصدر أنه في حال شن هذة الحملات فإن البصل سوف ينخفض سعره إلي 10جنيهات ولكن يكون المحتكرين له عبرة لمن يتاجر في قوت الشعب .

وجدير بالذكر أنه رغم وقف التصدير خلال ال 3 شهور من أكتوبر وحتي نهاية العام إلا أن البصل ارتفع إلى 42 جنيها حاليا بدلا من 25 جنيها قبل الحظر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى اجتماع، اليوم، أنه تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.