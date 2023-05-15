أسعار البصل اليوم الإثنين 15-5-2023 في الأسواق

شهدت أسعار البصل ارتفاعا في الأسواق اليوم الإثنين 15-5-2023 وتراوح الكيلو بين 14 و16 جنيها للكيلو للمستهلك ويصل السعر في سوق العبور بين 8 إلى 11 جنيها.

وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين أن سبب ارتفاع أسعار البصل هو زيادة معدلات التصدير وأيضا تراجع مساحة المحصول خلال العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار المحصول خلال السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين للعزوف عن زراعته.

وأكد أبو صدام أن مساحة البصل تدور بين 200 إلى 250 ألف فدان سنويا مشيرًا إلى انه محصول يزرع شتويا وكان الإقبال على زراعته محدودًا في ظل زيادة أسعار القمح التي أعلنت عنها الحكومة خلال الموسم الجاري.

أسعار البصل

وأوضح أبو صدام أن سعر طن البصل بالمزرعة يتراوح بين 7 الآف إلى 10 الآف جنيه مقابل 500 جنيه للطن، خلال العامين الماضيين بزيادة تقريبا.

وكشف ابو صدام أن صادرات البصل أيضا ارتفعت نتيجة تضرر الدول المصدرة الأخرى مثل الهند وباكستان وتركيا وغيرها وبالتالي زيادة معدلات سحب المنتج المصري.

أسعار البصل اليوم في الأسواق

وتراوحت أسعار الطماطم للمستهلك بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والكوسة 10 جنيهات والفلفل الرومي والخيار 6 إلى 10 جنيهات جنيها والبطاطس 6.5 جنيه والفلفل الألوان 24 جنيها والجزر والباذنجان 8 جنيهات بسوق القطاعي.

وألمح التجار إلى أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 5 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض والعروس تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها.

وأوضحوا أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه وورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والبامية 40 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.