أسعار البرتقال المصري ترتفع في أسواق الخليج

ارتفعت أسعار برتقال المائدة “أبو سرة” في أسواق التجزئة بالخليج، وسجل الكيلو الواحد 8 ريالات بالسعودية، بما يعادل 35 جنيها مصريا، بعد عودة مخاوف فيروس كورونا التي يعتبر المحصول من أبرز الفواكه مقاومة له بما تحتويه من فيتامين c.

وتوقع عدد من التجار ارتفاع أسعار البيع المحلية بالتوازي مع ذلك، وكانت أسعار البيع في أسواق الخليج قد تدنت مؤخرا لأقل من 15 ريالًا للكرتونة وزن 8 كيلو، مع العلم بأن الكيلو يتكلف ما يزيد على 12 جنيها بعد إضافة مصروفات التعبئة والتغليف والنقل.

وكد عدد من المصدرين لـ”المال”، أن كيلو البرتقال المصدر يخسر فيما يقل سعر البيع ما بين 4 إلى 5 ريالات، بعد إضافة سعر البرتقال والنقل والتعبئة والشحن والعمولة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الماضي ، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و420 ألفا 204 أطنان

وقال وزير الزراعة، إن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و420 ألفا 204 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 678 ألفا و 577 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و847 طنا، فى حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 90 ألفا و 969 طنا.

وجاءت صادرات مصر من المانجو فى المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 ألفا و272 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و108 أطنان، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفا و 495 طنا.

بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و 189 طنا، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن.

وجاء الفلفل فى المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طنا، والباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طنا، والفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طنا.