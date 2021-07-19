أسعار البترول عالميا تهبط 7% فى أسوأ يوم منذ مارس الماضى

جاء انخفاض أسعار البترول في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا مما يهدد مجددا بضعف الطلب على الخام فى العالم.

هبطت أسعار البترول فى أول يوم عمل هذا الأسبوع فى البورصات العالمية بأكثر من 6.6 % أو حوالى 5 دولارات لمزيج خام برنت القياسي العالمي لتنزل إلى 68.8 دولار للبرميل، ومايزيد عن 7.5 % أو 5 دولارات لتنخفض إلى 66.4 دولار لبرميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لتسجل أسوأ يوم لها منذ مارس الماضى بسبب تداعيات اتفاق مجموعة أوبك+ لتعزيز الإمدادات التى أثارت مخاوف من فائض في المعروض.

وجاء انخفاض أسعار البترول في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا مما يهدد مجددا بضعف الطلب على الخام فى العالم.

وتعثر تعافي النفط الذي استمر عاما في الأسبوعين الماضيين بسبب احتمال ضخ معروض جديد ليقوض الحجة لصعود أسعار البترول.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه مع انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا حول العالم أقبلت صناديق الاستثمار على تقليص مراكزها الدائنة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 4.97 دولار، أو 6.6%، لتسجل عند التسوية 68.8 دولار للبرميل.

وهوت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، 5.39 دولار أو 7.5% لتبلغ عند التسوية 66.42 دولار للبرميل.

أسعار البترول لعقود الخام الأمريكي تخسر 5.21 دولار

وأغلقت أسعار البترول لعقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر منخفضة 5.21 دولار للبرميل لتسجل عند التسوية 66.35 دولار للبرميل.

ولم يتضح حتى الآن كيف ستؤثر السلالة المتحورة على الطلب على النفط مع تزايد المعروض وانخفاض أسعار البترول فى العالم.

وشهد الاستهلاك في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، تعافيا مطردا في الأسابيع القليلة الماضية مما رفع أسعار البترول.

لكن الهند، ثالث أكبر مستورد، قلصت الواردات بسبب وفرة في المعروض ومخاوف من تراجع الطلب لتهبط أسعار النفط مرة أخرى.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، مجموعة أوبك+، لحل وسط الأحد الماضي لزيادة إمدادات النفط بدءا من أغسطس لتهدئة الأسعار.

وكانت أسعار البترول سجلت هذا الشهر أعلى مستوياتها في أكثر من عامين حيث تجاوزت 70 دولار لبرميل برنت والنفط الأمريكى.

وهبطت أسعار الخام بعد أن تغلبت مجموعة أوبك+ على انقسامات داخلية واتفقت على زيادة الإنتاج وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

واتفقت المجموعة التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على حصص إنتاج جديدة بمايو القادم.

قررت مجموعة أوبك + زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط 0.4 مليون برميل باليوم شهريا بدءًا من أغسطس المقبل.

وتستمر هذه الزياد حتى يتم التخلص التدريجي من التعديل على الإنتاج بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم في سبتمبر المقبل.