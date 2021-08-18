طاقة

أسعار البترول تهوى 3% للخام الأمريكى و2.5% لمزيج برنت لليوم الخامس

هبطت أسعار بترول مزيج برنت بحوالى 1.8 دولار والخام الأمريكى بأكثر من دولارين فى بورصة نيميكس الأمريكية للسلع.
خالد بدر الدين 11:59 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 11:59 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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هوت أسعار البترول يوم الأربعاء 18 اغسطس لليوم الخامس على التوالى بحوالى 3.27 % لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتنزل إلى 64.4 دولار للبرميل وبأكثر من 2.5 % لمزيج خام برنت القياسى العالمى لتنخفض إلى 67.3 دولار للبرميل مع تزايد مخاوف المستثمرين من استمرار ضعف الطلب على الوقود في ظل فرض القيود على استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل لارتفاع الإصابات والوفيات من فيروس كورونا المميت وسلالاته المتحورة في أنحاء العالم.

هبطت أسعار بترول مزيج برنت بحوالى 1.8 دولار والخام الأمريكى بأكثر من دولارين فى بورصة نيميكس الأمريكية للسلع.

انخفاض أسعار البترول لليوم الخامس بسبب كورونا

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول هبطت إلى أدنى مستوى منذ مايو الماضى بعد زيادة مفاجئة فى مخزونات البنزين الأمريكية.

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وزادت مخزونات البنزين 696 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 228.2 مليون برميل فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وتواصل الارتفاع للآن.

وظهرت هذه الزيادة المفاجئة رغم أن توقعات المحللين في استطلاع رويترز كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وتراجعت أيضا أسعار البترول بسبب الانخفاض المتوقع على الطلب على النفط للارتفاع المستمر للإصابات من سلالة دلتا المتحورة من كورونا.

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 شهور

وهبطت أسعار البترول إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 شهور رغم ارتفاعها فى التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بالأسواق الآسيوية.

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وانهارت أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع الماضى وحتى الآن مع ارتفاع عدد الإصابات من فيروس كورونا إلى أكثر من 209 ملايين حالة وتجاوزت الوفيات ما يزيد عن 4.4 مليون ضحية على مستوى العالم ومازالت الأعدادا تزيد يوما بعد يوم بسبب السلالة المتحورة الخطيرة دلتا.

تراجع أسعار البترول اليوم الاربعاء بحوالى 3 % لتزايد الاصابات من كورونا

وأدت أزمة كورونا إلى هبوط الطلب على البترول من الأسواق المتقدمة والناشئة مما يعنى استمرار انخفاض أسعار البترول.

وقررت اليابان مثلا تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر المقبل والتوسع بالقيود لسبع مناطق أخرى.

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وتوقعت السلطات في أستراليا اليوم الأربعاء زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل ليستمر هبوط أسعار النفط.

وتتجه أسعار البترول للهبوط مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي فى سبتمبر المقبل ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

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بقلم خالد بدر الدين

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