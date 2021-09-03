أسعار البترول تهبط 7.5% في أغسطس للشهر الثاني هذا العام

هوت أسعار البترول العالمية بأكثر من 7.5% خلال أغسطس للشهر الثانى خلال هذا العام لتنزل إلى ما يزيد قليلا عن 71 دولارا لبرميل مزيج برنت القياسى العالمى، وأكثر من 68.5 دولار لبرميل غرب تكساس الوسيط الأمريكى، لتسجل أكبر انخفاض شهرى منذ أكتوبر 2020، وذلك بسبب توقعات بانخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.

وتراجعت أسعار البترول فى أغسطس للمرة الثانية خلال العام الحالى بعد 4 شهور متتالية من المكاسب ليتوقف صعود النفط .

وذكرت وكالة بلومبرج أن رالى أسعار النفط توقف لأول مرة فى أغسطس منذ أن هبطت 3.8 % فى مارس الماضى.

ومع ذلك فقد أنهت أسعار البترول الأسبوع قبل الأخير من أغسطس بمكاسب تجاوزت 10 % للنفط الأمريكى و11.5 لمزيج برنت.

استقرار أسعار البترول فى بداية سبتمبر

ولكن استقرت أسعار النفط فى بداية الشهر الجارى قبيل اجتماع لمنظمة أوبك+ لتقرير زيادة الإنتاج وسط تفاقم الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن حجم التكرير في لويزيانا انخفض 2.3 مليون برميل يوميا، أو 13 % بسبب الإعصار أيدا.

وتوقف حوالى 94 % من إنتاج النفط والغاز في الجانب الأميركي من خليج المكسيك نتيجة إعصار إيدا لترتفع أسعار البترول.

وتلقت الأسعار دعما أيضا مؤخرا من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت أربعة ملايين برميل.

وأكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير المفاوضين إن منظمة أوبك+ حققت هدف التخلص من فائض النفط بالسوق العالمية.

المحافظة على توازن سوق النفط

ويهتم نوفاك الآن بالحفاظ على توازن السوق وتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 5.8 و6 ملايين برميل يوميا هذا العام.

وأضاف نوفاك أنه يتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل وارتفاع أسعار البترول مجددا في الأسواق العالمية خلال في العام المقبل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا، على التمسك بسياستهم الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط، على الرغم من تعديل صعودي لتوقعاتهم للطلب للعام القادم واستمرار الضغوط الأميركية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن سياسة أوبك+ لزيادات تدريجية بإنتاج الخام ستساعد في استقرار أسعار البترول العالمية.

ويدعم العراق جميع اتفاقات المنظمة لاستقرار الأسعار، وأن تحالف الدول المنتجة للخام سيواصل مراقبة الأسواق لمواجهة أي متغيرات بالعرض والطلب.