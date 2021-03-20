أسعار البترول تهبط 7% فى أسبوع لارتفاع الإصابات بكورونا

تراجعت أسعار البترول الأسبوع الماضى لتزايد المخاوف من ضعف الطلب لارتفاع الإصابات بكورونا لأكثر من 122.6 مليون حالة بالعالم.

هبطت أسعار البترول بحوالى 7 % خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى 64.6 لبرميل خام برنت القياسى العالمى و 61.5 لبرميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مع ظهور موجة جديدة من الإصابات من فيروس كورونا بعدة دول كبرى وتطبيق إجراءات عزل عام مما أدى لانحسار الآمال في انتعاش الطلب على الوقود فى العالم بينما أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات وتباطأت برامج التطعيم بسبب مشكلات تتعلق بالتوزيع وزيادة المخاوف من آثار جانبية محتملة مثل تجلط الدم.

وتراجعت أسعار البترول الأسبوع الماضى لتزايد المخاوف من ضعف الطلب بأوروبا لارتفاع الإصابات بكورونا لأكثر من 122.6 مليون حالة بالعالم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول انخفضت لست جلسات على التوالي مع ظهورموجة جديدة فى العالم من الإصابات بمرض كوفيد-19.

أسعار البترول انخفضت 7 % يوم الخميس

وارتفعت أسعار البترول بنسبة طفيفة بالتعاملات الصباحية الآسيوية فى آخر يوم عمل الأسبوع الماضى بعد انخفاضه 7 % يوم الخميس.

ويرجع هذا الارتفاع البسيط إلى استغلال المشترين في السوق الحاضرة الفرصة لشراء خام رخيص بعد هبوطه لأقل من 60 دولار.

ويرى محللون إن السوق ما زالت يعتريها القلق الآخذ بالتزايد لضعف الطلب على الوقود مع ارتفاع الإصابات من فيروس كورونا.

وزاد خام برنت 31 سنتا أمس الجمعة إلى 63.59 دولار للبرميل وصعد الخام الأميركي 37 سنتا إلى 60.37 دولار للبرميل.

ويرجع هبوط أسعار البترول العالمى يوم الخميس لأن عدة اقتصادات أوروبية كبيرة أعدات فرض الإغلاقات وتباطأت برامج التطعيم فى أوروبا.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى استئناف التطعيم بعد تأكيد جهات تنظيمية سلامة لقاح أسترا زينيكا الذى سبب جلطات لبعض الأشخاص.

كما أعلنت بريطانيا أنه سيتعين إبطاء توزيع لقاحات كورونا الشهرالمقبل بسبب تأخر في الإمدادات برغم أن أسترا زينيكا شركة بريطانية.

وكانت أسعار البترول صعدت بالعقود الآجلة لخام برنت إلى 69.63 دولار للبرميل الأسبوع السابق والخام الأمريكي إلى 66.02 دولار للبرميل.

وأكد بنك JP مورجان الأمريكى أن تنامى المخاوف بسرعة فائقة من موجة ثالثة من فيروس كورونا ستقيد التحركات في أوروبا.

ولكن البنك لا يزال يتوقع أن يكون متوسط أسعار بترول برنت فوق 70 دولارا للبرميل بالربع الأخير من العام الجارى.

وأشار بنك جولدمان ساكس الأمريكى لانتعاش الطلب العالمي على النفط قريبا ليرفع توقعه لخام برنت إلى 80 دولارا للبرميل بالصيف.