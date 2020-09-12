أسعار البترول تهبط 6% فى ثانى خسارة أسبوعية مع تفاقم الإصابة بكورونا

يتوقع المستثمرون هبوط أسعار البترول لاستمرار تخمة في المعروض العالمي وضعف الطلب في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هبطت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى بحوالى 6 % لتنزل أسعار عقود خام برنت القياسى إلى 39.8 دولار للبرميل والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 37.3 دولار للبرميل فى ثانى خسارة أسبوعية على التوالي مع تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بعض الدول ولاسيما الهند والولايات المتحدة والبرازيل ليستمر ضعف الطلب على النفط وتزايد تخمة المعروض العالمى مع تباطؤ التعافى للاقصاد العالمى الذى هبط نموه هذا العام حتى الآن بسبب مرض كوفيد 19 المميت.

وتراجعت أسعار البترول بجلسة نهاية الأسبوع 23 سنتا لخام برنت بما يعادل 0.6 % بينما صعد الخام الأمريكي ثلاثة سنتات.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية للمرة الثانية بالتوالي.

ويتوقع المستثمرون استمرار تخمة في المعروض العالمي مع تزابد ضعف الطلب في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا ببعض الدول

هبوط أسعار البترول مع تزايد معدل الإصابات الجديدة بالهند

وقفز معدل الإصابات الجديدة بالهند أسرع من أي مكان آخر إلى 96551 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي الرسمي إلى 4.5 مليون.

وتراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بنهاية الأسبوع وتتجه مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة هي الأخرى لتكبد خسارة أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وتشير مؤشرات اقتصادية بالفترة الأخيرة عن تعاف بطيء فى الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم بسبب وباء فيروس كورونا.

وارتفعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة مليوني برميل الأسبوع الماضي على عكس التوقعات لعودة مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد إغلاقها.

وكانت أيضا شركات الطاقة الأمريكية بالفترة الأخيرة تزيد عدد حفارات النفط والغاز العاملة، لكن العدد نزل هذا الأسبوع إلى 238.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، مع تعثر التعافي الاقتصادي ومع استمرار وباء كورونا.

ومن المرجح طرح مسألة زيادة المخزونات باجتماع 17 سبتمبر الجاري للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأوبك+.

وتقيد المجموعة الإمدادات لخفض المخزونات لكن محللين يقولون إن الاجتماع سيركز على الأرجح لامتثال الأعضاء بدلا من السعي لتخفيضات أكبر. شركة شيفرون تخفض الإنتاج بسبب إعصار

ومن جهة أخرى أعلنت شركة النفط العملاقة شيفرون يوم السبت أنها بدأت إخلاء منصتين نفطيتين بحريتين بسبب هبوب إعصار جديد.

وتستعد شركة شيفرون لإيقاف عمليات الاستخراج مع بدء إعصار محتمل في الزحف نحو خليج المكسيك مما سيؤدى لتقليل الإنتاج نسبيا.

وقالت متحدثة باسم شيفرون إن الشركة بدأت عملية إجلاء جميع العاملين من منصتي (بلايند فيث) و(بترونياس) وشرعت لتنفيذ إجراءات إغلاقهما.

وتراجعت أسعار البترول حوالي 2 % يوم الخميس بعدما أظهرت البيانات الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأسبوع الماضي؟

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت مليوني برميل الأسبوع السابق وأكد ذلك الاتجاه الصعودي الذي أنبأت به زيادة ثلاثة ملايين برميل في تقرير معهد البترول الأمريكي، لكنه على العكس من تراجع قدره 1.3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، إن بيانات الخام اليوم تبدو داعمة لتراجع الأسعار.

وأشار لاستمرار هبوط أسعار النفط ما لم تعاود شركات التكرير بخليج المكسيك العمل بطاقتها الكاملة بعد الإغلاق بسبب الإعصار لورا.