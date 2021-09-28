أسعار البترول تهبط 2% لبرنت والأمريكى ينزل إلى 75 دولارا للبرميل

صعود أسعار البترول بالبورصات الآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بشح الإمدادات وتوقعات قوية للطلب.

هبطت أسعار البترول بحوالى 1.7 % لخام برنت القياسى فى البورصة الأمريكية لينزل إلى ما يقرب من 78 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار فى البورصات الآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لينخفض إلى 75.29 دولار للبرميل بعد أن بلغ فى بداية الجلسة أعلى مستوى عند 76.67 دولار ليسجل الأعلى منذ يوليو الماضى.

وتراجعت أسعار البترول بأكثر من دولارين لخام بر نت فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوزت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا.

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن أسعار البترول فقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام وانحسرت قوة الدفع عندما باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

وكان معظم أعضاء مجموعة أوبك+ للمنتجين، التي تضم روسيا حليفة أوبك وعددا من الدول الأخرى خفضوا الإنتاج خلال وباء فيروس كورونا ويواجهون الآن صعوبات لزيادة الإنتاج لتلبية نمو الطلب الذى تعافي نوعا من تداعيات فيروس كورونا.

وشهدت أسعار البترول القياسية نشاطا مفاجئا، فيما ينمو الطلب على الوقود ويتوقع متعاملون أن تقرر دول رئيسية منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع القادم.

هبوط أسعار البترول بسبب جنى الأرباح

وقال اندرو ليبو رئيس شركة الاستشارات ليبو أويل أسوسيتس ومقرها هيوستن إنه من الأرجح حدوث موجة بيع لجني الأرباح بسبب الارتفاع الاستثنائي فى أسعار البترول الذى شهدته الأسواق الأيام القليلة الماضية وربما تظهر استراحة قصيرة لالتقاط الأنفاس لتقيم السوق ديناميكيات العرض والطلب.

وتواجه السوق عوامل معاكسة أيضا من أزمة كهرباء في الصين أكبر مستهلك في العالم للطاقة ولكن أزمة الوقود فى بريطانيا ودول أوروبا تساعد على دفع أسعار البترول لأعلى.

وتوقعت أوبك اليوم الثلاثاء أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة، مضيفة أن العالم سيحتاج إلى مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتفادي أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أشكال أقل تلويثا للبيئة من الطاقة.

وقالت مصادر في شركات النفط في نيجيريا وأنجولا إن المصدرين الأفريقيين الكبيرين للنفط سيواجهان صعوبات ومنها ضعف الاستثمار ومشكلات تتعلق بالصيانة – حتى العام القادم على الأقل لتعزيز الإنتاج إلى الحصص التي وضعتها أوبك.

صعود أسعار البترولللجلسة السادسة على التوالى

وكانت أسعار النفط ارتفعت فى البورصات الآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بشح الإمدادات وتوقعات قوية للطلب.

وصعدت أسعار البترول للعقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 80.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:16 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار.

وربح برنت 1.8% أمس الاثنين، كما زادت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 79 سنتا أو 1% إلى 76.24 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار، فى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو من هذا العام.

وتسبب الإعصاران أيدا ونيكولاس، اللذان اجتاحا خليج المكسيك الأميركي في أغسطس وسبتمبر، في الإضرار بمنصات وخطوط أنابيب ومراكز معالجة، مما أدى إلى توقف معظم الإنتاج البحري فى الولايات المتحدة لعدة أسابيع.

ورفع بنك باركليز البريطانى توقعاته لخامين العربى والأمريكى خلال العام القادم لتصل أسعار البترول إلى 77 دولار لبرميل خام برنت و74 دولارا لبرميل خام تكساس.