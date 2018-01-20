أسعار البترول تهبط 2% في أكبر خسارة منذ أكتوبر

خالد بدر الدين:



تراجعت أسعار النفط 2% خلال الأسبوزع الماضى لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر الماضى رغم أنها بلغت أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات عندما تجاوز السعر 70 مليار دولار للبرميل يوم الاثنين الماضى.



وذكرت وكالة رويترز إن تزايد المخاوف من تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة سيغطي على استمرار انخفاض الإمدادات العالمية مما جعل أسعار البترول الأمريكى تنخفض من 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضى إلى 63.37 دولار للبرميل مع نهاية الأسبوع بنسبة هبوط أكثر من 0.9 %.



كما أنهت أسعار عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتا، أو 1.01 % مع نهاية الأسبوع لتنزل عند التسوية إلى 68.61 دولار للبرميل بعد أن سجلت يوم الاثنين الماضى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 .



وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إن مخزونات النفط العالمية انخفضت بشكل كبير مدعومة بتخفيضات انتاجية تقودها أوبك ونمو الطلب وهبوط انتاج فنزويلا إلى أدنى مستوياته في حوالي 30 عاما ولكنها حذرت من أن زيادة سريعة في انتاج النفط الأمريكى قد تهدد توازن السوق وتطيح باتفاق أوبك لخفض الإنتاج.