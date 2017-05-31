أسعار البترول تهبط إلى أدنى مستوى فى 3 أسابيع

رويترز هبطت أسعار النفط 3 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء بينما ساعدت زيادة في انتاج الخام الليبي في رفع الإنتاج الشهري لمنظمة أوبك للمرة الأولى هذا العام. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت خسائر لخامس جلسة…

رويترز

هبطت أسعار النفط 3 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء بينما ساعدت زيادة في انتاج الخام الليبي في رفع الإنتاج الشهري لمنظمة أوبك للمرة الأولى هذا العام.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت خسائر لخامس جلسة على التوالي على الرغم من تخفيضات في الانتاج تقودها أوبك وتوقعات بأن مخزونات الخام الأمريكية ستهبط لثامن أسبوع على التوالي منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية مارس.

وتشير التوقعات إلى أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء بينما من المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الخميس وكلاهما متأخر يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة وافقت يوم الاثنين.

وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 1.53 دولار أو ما يعادل 3.0 بالمئة لتسجل عند التسوية 50.31 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.34 دولار أو 2.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 48.32 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني عشر من مايو أيار.

وعلى مدى الشهر هبط برنت حوالي 3 بالمئة في خامس خسارة شهرية على التوالي في حين تراجع الخام الامريكي أكثر من 2 بالمئة في ثالث خسارة شهرية على التوالي.

وأظهر مسح لرويترز أن انتاج أوبك ارتفع في مايو مسجلا أول زيادة شهرية هذا العام. وغطت زيادة في الامدادات من نيجيريا ولبيبيا، وهما عضوان معفيان من التقيد باتفاق خفض الانتاج، على تحسن في إلتزام باقي الاعضاء بالتخفيضات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن انتاج البلاد من النفط الخام ارتفع إلى 827 ألف برميل يوميا متجاوزا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات البالغ 800 ألف برميل يوميا الذي وصل إليه في وقت سابق هذا الشهر.