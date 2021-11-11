طاقة

أسعار البترول تكسب 30 دولارا أو60% فى 45 أسبوعا

تراجعت أسعار البترول 0.6% اليوم لمزيج برنت القياسى العالمى لتنزل إلى 82 دولارا للبرميل بعد هبوطها أمس بأكثر من 2.5%.
خالد بدر الدين 4:01 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 4:01 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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قفزت أسعار البترول بأكثر من 60% أو ما يزيد عن 30 دولارا خلال الفترة منذ بداية العام الجارى حتى الآن أو مايعادل 45 أسبوعا ليتجاوز حاليا 82 دولارا للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات بدعم من قيود الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها المعروفين باسم أوبك + ، وتعافي الطلب بعد تزايد عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا ليقترب من 7 مليارات و400 مليون جرعة مما يزيد التفاؤل بانحسار وباء كوفيد19.

وتراجعت أسعار البترول بحوالى 0.6% لمزيج برنت القياسى العالمى لتنزل إلى 82 دولارا للبرميل بعد هبوطها أمس بأكثر من 2.5%.

وانخفضت أيضا أسعار البترول الأمريكى بما يزيد عن 0.8% لتنزل إلى 80.7 دولارا للبرميل بعد أن هوت أمس بنسبة 3.3%.

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وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار النفط تكبدت خسائر اليوم وفي جلسة أمس بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

تزداد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بتكاليف الطاقة المتزايدة لأن حكومة واشنطن ستستخدم مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع الأسعار للانخفاض.

وهبطت أسعار البترول بالعقود الآجلة أمس لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 30 عاما مما دفع الدولار للصعود.

وانخفضت أيضا أسعار النفط لزيادة مخزونات الخام بأمريكا أكبر مستهلك للبترول في العالم، بعدما أفرجت الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية.

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ارتفاع أسعار البترول بالتعاملات الآسيوية اليوم الخميس

وزادت أسعار البترول بالتعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بقيمة طفيفة بلغت 18 سنتا لبرميل برنت و17 سنتا لبرميل البترول الأمريكي.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة 6.2% بأساس سنوي وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية.

انتعاش أسعار البترول هذا العام

وصعد التضخم لتوقعات بأن يرفع البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بهدف كبح ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني العمل على خفض أسعار البترول فى محاولة لتقليص التضخم.

وطلب أيضا بايدن من لجنة التجارة الاتحادية التصدي للتلاعب بالسوق في قطاع الطاقة ولاسيما البترول والغاز الطبيعى لمنع ارتفاع التضخم.

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وقد تشمل جهود خفض تكاليف الطاقة إفراج حكومة واشنطن عن مزيد من خام البترول من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

ومارست الولايات المتحدة الضغوط على أسواق النفط، مع طلب الرئيس بايدن من مستشاريه الاقتصاديين البحث عن سبل لخفض أسعار الطاقة.

وهبطت أسعار البترول منذ أمس متأثرة بصعود الدولار لإعلان بايدن إنه يبحث عن سبل لخفض تكاليف الطاقة وسط ارتفاع التضخم.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط لإقبال المتعاملين على بيع الأصول المحفوفة بالمخاطر ومنها الأسهم والسلع الأولية لاتمال رفع أسعار الفائدة.

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بقلم خالد بدر الدين

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