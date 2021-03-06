أسعار البترول تكسب الأسبوع الماضى 5% لبرنت و7% للخام الأمريكي

يأتى ارتفاع أسعار البترول خلال الأسابيع القليلة الماضية مع توزيع ملايين الجرعات من لقاحات مكافحة كورونا فى العالم.

كسبت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى أكثر من 5.2 % لبرميل خام برنت القياسى لتصعد إلى 69.4 دولار لتواصل المكاسب للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 وحوالى 7.4 % لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي و4 % خلال الأسبوع السابق لتتجاوز 66 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضى أو ما يقرب من 14 شهرا، بفضل تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية وقرار أوبك وحلفائها بعدم زيادة الإمدادات بأبريل المقبل.

وانتعشت أسعار البترول الأسبوع الماضى بعد أن اتفقت منظمة أوبك + وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات فى أبريل القادم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن المحللين يترقبون مزيدا من التعافى فى الطلب على الخام لتزايد التفاؤل لانحسار وباء فيروس كورونا.

ويأتى ارتفاع أسعار البترول خلال الأسابيع القليلة الماضية مع توزيع ملايين الجرعات من لقاحات مكافحة مرض كوفيد 19 فى العالم.

أسعار البترول ترتفع اليومين الماضيين بحوالى 10 %

وزادت أسعار البترول لخامى برنت والأمريكي خلال اليومين الماضيين بحوالى 10 % لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وأكدت منظمة أوبك + وحلفاءها أنها منحت استثناءات محدودة لبعض الدول مثل روسيا وكازاخستان لتنفيذ زيادات إنتاجية متواضعة لخام البترول.

وارتفعت أسعار البترول بفضل حزمة التحفيز الأميركية التى ستساعد على انتعاش الاقتصاد وتباطؤ تعافي إنتاج الخام بتكساس ليقلل المعروض.

وزادت أيضا أسعار البترول بفضل تقرير أظهر أن الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أكثر من المتوقع في فبراير الماضى ليؤكد تعافيه.

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل القادم رغم ارتفاع أسعار البترول.

جولدمان ساكس يرفع توقعه لسعر برنت 5دولارات إلى 75 دولارا للبرميل

ورفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت 5دولارات إلى 75 دولارا للبرميل بالربع الثاني و80 دولارا للبرميل بالربع الثالث هذا العام.

وعدل بنك UBS توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل وللخام الأميركي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

وقال جيوفاني ستانوفو محلل البترول ببنك UBS إن أوبك تعمل بحذر واختارت زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا فقط بأبريل.

وكان المتعاملون فى أسواق البترول يأملون فى أن تتجاه منظمة أوبك + لزيادة إنتاج الخام بحوالى 1.5 مليون برميل يوميا.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار، لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري الأمريكيين الذين يكبحون الإنفاق لتعزيز أرباحهم.

كما شجع تعافي أسعار النفط إلى مستويات ما قبل وباء كورونا شركات النفط في الولايات المتحدة على العودة لزيادة النشاط.

وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط العاملة زاد واحدة هذا الأسبوع بعد 6أسابيع متتالية من الزيادة.

وأعلنت منظمة أوبك أنها مددت تخفيضات إنتاج الفط لأن تعافي الطلب على خام برنت من جائحة فيروس كورونا مازال ضعيفا.

وقال بارت ميليك، مدير إستراتيجيات السلع الأولية بشركة TD للأوراق المالية إن منظمة أوبك فاجأت الأسواق بتمديد خفض الإنتاج.

ويبدو أن المنظمة تؤكد استعدادها للسماح لارتفاع أسعار البترول لأنها تسعى لتصريف المخزون الضخم الذي تكون العام الماضي بسبب الوباء.

وقالت السعودية، أكبر منتجي أوبك+ إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى تتراجع تدريجيا.