أسعار البترول تقفز 9% فى سبتمبر

خالد بدر الدينقفزت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت حوالى %9 خلال سبتمبر الماضى فى أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2016، كما حققت مكاسب الأسبوع الماضى بأكثر من %1.2 للأسبوع الخامس على التوالى فى أطول موجة صعود أسبوعى منذ يونيو من العام الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت

خالد بدر الدين

قفزت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت حوالى %9 خلال سبتمبر الماضى فى أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2016، كما حققت مكاسب الأسبوع الماضى بأكثر من %1.2 للأسبوع الخامس على التوالى فى أطول موجة صعود أسبوعى منذ يونيو من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت قفزت بأكثر من %20 خلال الثلاثة شهور الماضية المنتهية 30 سبتمبر لتتجاوز 57.54 دولار للبرميل لتحقق أقوى أداء فى الربع الثالث منذ عام 2004 .

وارتفعت أيضًا أسعار الخام الأمريكى إلى 51.67 دولار للبرميل فى أقوى ربع ثالث منذ عشر سنوات وأطول موجة من المكاسب الأسبوعية منذ يناير من هذا العام كما زادت بأكثر من %2 الأسبوع الماضى بعد أن تراجعت فى خمسة من الأشهر الستة الماضية منها انخفاض %6 فى أغسطس وحده بسبب زيادة الإنتاج الأمريكى ما أدى إلى تراكم التخمة العالمية فى المعروض.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرا أنه من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط كثيرا هذا العام فوق أعلى مستوى فى عامين سجلته الشهر الماضى مع استمرار المخاوف بين المحللين من أن نمو إنتاج النفط الصخرى الأمريكى سيعوق استعادة التوازن بين معروض النفط العالمى والطلب.

وتوقع الاستطلاع الشهرى الذى شمل 36 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من 60 دولارًا للبرميل بحلول 2020، غير أن متوسط سعر خام القياس العالمى مزيج برنت سيتوقف عند 52.60 دولار للبرميل خلال العام الجارى، بما يزيد قليلا على توقعات الشهر السابق البالغة 52.53 على أن يبلغ متوسط سعر الخام 54.40 دولار للبرميل دولار فى عام 2018 مقارنة مع توقعات الشهر السابق البالغة 54.48 دولار.

ومع ذلك تلقت أسعار النفط المزيد من الدعم خلال سبتمبر من تجدد الطلب المتوقع من المصافى الأمريكية التى استأنفت العمل بعد الإغلاق الناتج عن الإعصار هارفى، كما أن تصويت أكراد العراق لصالح الانفصال فى استفتاء جرى يوم الاثنين الماضى وأغضب تركيا والحكومة العراقية فى بغداد، بالإضافة إلى قوى أخرى تخشى أن يؤدى التصويت إلى تجدد الصراع فى المنطقة الغنية بالنفط.

كما أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع هذا الشهر بواقع 50 ألف برميل يوميا وفق ما أظهره مسح أجرته رويترز فى الوقت الذى زادت فيه صادرات العراق وإنتاج ليبيا.

وأعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة أن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع ستة حفارات فى الأسبوع المنتهى فى 29 سبتمبر الماضى لأول مرة فى الأسابيع السبعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالى إلى 750 منصة، وإن كان عدد الحفارات انخفض فى سبتمبر للشهر الثانى على التوالى، وسجل أكبر هبوط شهرى وفصلى منذ الربع الثانى من 2016.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة خلال الأسبوع الأخير للمرة الأولى فى سبعة أسابيع بعد توقف تعافى أنشطة الحفر الذى استمر 14 شهرًا فى أغسطس وسجلت أسعار النفط فى الربع الثالث أفضل أداء منذ عشر سنوات بفضل شركات الطاقة التى تنفذ خطط إنفاق طموحة هذا العام .

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة الماضى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع إلى 9.24 مليون برميل يوميا فى يوليو بزيادة 141 ألف برميل يوميا.

وأظهر مسح آخر أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضى بمقدار 50 ألف برميل يوميا مع زيادة صادرات العراق وارتفاع الإنتاج فى ليبيا المعفاة من اتفاق خفض الإمدادات وهذا يعنى أن مستوى التزام أوبك بالتعهدات التى قطعتها على نفسها بشأن خفض الإمدادات انخفض إلى %86 فى سبتمبر مقارنة مع 89 % فى أغسطس الماضى وإن كانت السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم تواصل تحمل الجزء الأكبر من تخفيضات أوبك من خلال ضخ إمدادات بأقل من المستوى المستهدف لها.

من ناحية أخرى، تؤكد زيادة إمدادات العراق أن التوتر السياسى بشأن استفتاء استقلال إقليم كردستان لم يؤثر على صادرات البلاد من الخام بينما كانت المخاوف بشأن المخاطر على تلك الإمدادات قد ساعدت فى دعم النفط الذى اقترب فى منتصف الأسبوع الماضى من 60 دولارا للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

ويتجه منتجو نفط الشرق الأوسط إلى تداول الخام، وشجعهم انخفاض الأسعار طوال الثلاث سنوات الماضية على إيجاد مصادر جديدة للإيرادات بخلاف نشاط تصدير إنتاجهم ومنها السعودية أكبر عضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأكبر مصدر للنفط فى العالم التى سمحت حكومتها لشركة تابعة لأرامكو المملوكة للدولة بالبدء فى تجارة النفط الخام غير السعودى، وانضم إلى ذلك التوجه أعضاء آخرون بمنظمة أوبك فى الوقت الذى تظل فيه أسعار النفط عند نصف المستويات التى سجلتها فى منتصف 2014.