أسعار البترول تقفز 20 % منذ فبراير وتتجاوز 75 دولارا للبرميل

خالد بدر الدين قفزت أسعار البترول اليوم الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالى ليصل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014 كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى…

خالد بدر الدين

قفزت أسعار البترول اليوم الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالى ليصل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014 كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.17 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة رويترز أن المكاسب التي حققتها أسعار البترول على مدى ستة أيام متتالية تمثل أطول موجة صعود من نوعها منذ ديسمبر الماضى لترتفع الأسعار أكثر من 20 % من أدنى مستوياتها هذا العام والتى سجلتها في فبراير الماضى .

وارتفع خام برنت للجلسة السادسة على التوالي اليوم الثلاثاء ليتجاوز 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بانخفاض الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسي في التعاملات الآجلة علاوة على تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة أوبك وبدأت تطبيقها في عام 2017 وحتى الآن وربما حتى نهاية العام الجارى بهدف رفع الأسعار.

كما أن احتمال تجديد العقوبات الأمريكية على إيران ساهم في رفع أسعار الخام كما يقول بنك إيه.إن.زد الذى يرى إن أسعار الخام حاليا عند أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام بسبب المخاوف المستمرة من التوترات الجيوبوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط التى تمثل حوالى نصف إمدادات النفط العالمية .