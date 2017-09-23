أسعار البترول تقفز 2.2% في أسبوع لأعلى مستوى منذ مارس

خالد بدر الدين:قفزت أسعار البترول بأكثر من 2.2% خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 56.86 دولار لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضى، بعد أن قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظروا حتى يناير المقبل، قبل اتخاذ قرار آخر بتمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول

خالد بدر الدين:

قفزت أسعار البترول بأكثر من 2.2% خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 56.86 دولار لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضى، بعد أن قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظروا حتى يناير المقبل، قبل اتخاذ قرار آخر بتمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه.

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين إن يناير هو أقرب موعد يمكن فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق بينما رأى وزراء آخرون، أن قرارا بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر المقبل، عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.

وارتفع أيضا أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة بأكثر من 1.5% ليصل إلى أكثر من 50.66 دولار للبرميل، ما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بحوالى 1.8 مليون برميل يوميا ساعد على إحداث توازن في السوق.