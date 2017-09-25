أسعار البترول تقفز 15% فى أقل من 3 شهور

خالد بدر الدينقفزت أسعار البترول بأكثر من %15 خلال الـ 13 أسبوعا الماضية لتتجاوز 56.86 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت وما يزيد على 50.66 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ مارس الماضى، ما يؤكد أن اتفاق منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع

خالد بدر الدين

قفزت أسعار البترول بأكثر من %15 خلال الـ 13 أسبوعا الماضية لتتجاوز 56.86 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت وما يزيد على 50.66 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ مارس الماضى، ما يؤكد أن اتفاق منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا ساعد على تقلص فائض المعروض عالميًا، كما أن زيادة الطلب أدت أيضا إلى تحقيق توازن نسبى فى السوق، ولكنه ما زال منخفضا بحوالى %50 السعر الذى سجله فى منتصف عام 2014.

وارتفع النفط %7 منذ بداية الشهر الجارى وحتى الآن بعد انخفاضه فى خمسة من بين الشهور الستة السابقة بما فى ذلك تراجعه بأكثر من %6 فى أغسطس الماضى، فى الوقت الذى ساهمت فيه زيادة الإنتاج الأمريكى فى تعزيز تخمة الإمدادات العالمية بفضل شركات الطاقة التى خططت لذلك خلال العام الجارى عندما كانت تتوقع ارتفاع سعر الخام الأمريكى فوق نطاق 50 دولارا للبرميل، وهو ما تحقق فعلا حاليا.

ومع ارتفاع عدد الحفارات، الذى يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج فى المستقبل، والذى تجاوز 418 حفارة عاملة حتى الآن.

ورغم ذلك يرى خبراء البترول بشركة BP البريطانية أن تخفيضات إنتاج النفط التى تقودها منظمة أوبك تحقق نجاحا فى تقليص المخزونات العالمية من الخام، غير أنه ليس من الحكمة الاقتصادية أن تستمر لفترة طويلة وإن كانت ستصل إلى مستوى مقبول بنهاية العام المقبل، وبعد ذلك سترغب الدول المنتجة فى استعادة الحصة السوقية بعد ضبط المخزونات لتعويض خسائرها من هبوط الإنتاج والمبيعات.وساعد أيضًا على ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت الأسبوع الماضى عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثالث على التوالى فى الوقت الذى توقف فيه انتعاش أنشطة الحفر الذى استمر 14 شهرا مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق منذ هبوط أسعار الخام فى عام 2014.

وأعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة فى نهاية الأسبوع الماضى أن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمسة حفارات فى الأسبوع المنتهى فى 22 سبتمبر الجارى ليصل العدد الإجمالى إلى 744 منصة وينزل إلى أقل مستوى منذ يونيو من هذا العام، ويتجه للتراجع للشهر الثانى على التوالى وتسجيل أكبر انخفاض شهرى منذ مايو 2016 مع تحقيق أول انخفاض فصلى منذ الربع الثانى من العام الماضى.

وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن يزيد إنتاج النفط الصخرى الأمريكى فى أكتوبر المقبل للشهر العاشر على التوالي ليسجل 6.1 مليون برميل يوميًّا بالرغم من أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج قلصت استثماراتها هذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام، غير أنها ما زالت تخطط لإنفاق المزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضى. من ناحية أخرى أعلن وزراء البترول فى دول منظمة أوبك ودول منتجة أخرى خارجها خلال اجتماعهم فى فيينا نهاية الأسبوع الماضى، أنهم يمضون فى طريقهم نحو التخلص من تخمة المعروض التى ضغطت على أسعار الخام لمدة ثلاث سنوات ولكنهم قد ينتظرون حتى يناير المقبل، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج التى ينفذونها لما بعد الربع الأول من 2018 بعد اتفاقهم على خفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية 2017 ما ساهم فى زيادة أسعار النفط %15 خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى أنه من غير المتوقع اتخاذ قرار استمرار خفض الإنتاج قبل يناير من العام الجديد وإن كان وزراء آخرون أشاروا إلى أنه قد يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية العام الجارى مع وضع إستراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل ،2018 لاسيما أن الطلب على النفط يزيد بمعدل مرتفع.

ويرى وزير النفط الكويتى عصام المرزوق الذى يرأس اجتماع الجمعة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أن تخفيضات المعروض تساهم فى خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمس سنوات وهو الهدف الذى وضعته أوبك وتحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ، وإنه من الواضح أن السوق تمضى حاليا فى طريقها إلى استعادة التوازن، لاسيما أن مستويات المخزون فى الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بلغت فى أغسطس الماضى أكثر من متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليونًا فى يناير الماضى.