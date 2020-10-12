أسعار البترول تقفز 10% فى أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يونيو

ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار النفط انخفضت فى ختام تعاملات اليوم الاثنين فى أكبر هبوط يومى منذ أسبوع.

قفزت أسعار البترول بحوالى 10 % خلال الأسبوع الماضى لترتفع إلى أكثر من 43 دولار لبرميل خام برنت القياسى وإلى حوالى 41 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فى أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يونيو على خلفية خفض للإمدادات ناجم عن عاصفة في خليج المكسيك وإضراب عمالي بقطاع النفط البحري في النرويج.

وزادت أسعار البترول لخامى برنت والأمريكى ليحققا أول مكسب منذ 3 أسابيع مع استتئناف شركات التكرير العمل بعد إعصار لورا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار النفط انخفضت فى ختام تعاملات اليوم الاثنين فى أكبر هبوط يومى منذ أسبوع.

هبوط أسعار البترول فى بداية الأسبوع لتزايد المعروض

وتراجعت أسعار النفط اليوم مع استعداد خليج المكسيك بدء الإنتاج بعد انحسار العاصفة وإعادة فتج أكبر حقوق البترول فى ليبيا.

وهبطت أسعار الخام الأمريكى بحوالى 2.7 % أو 11 دولار فى بداية الأسبوع الحالى لتنزل إلى حوالى 39.5 دولار للبرميل.

وتراجعت أيضا أسعار بترول برنت القياسى بأكثر من دولار أو حوالى 2.5 % يوم الاثنين لتنخفض إلى 41.8 دولار للبرميل.

وقالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة في مسعى يأمل الطرفان أن يؤدى لإنهاء الإضراب.

وقد يؤدي تصعيد الإضراب إلى زيادة التعطل الحالي لثلاثة أمثاله إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول 14 أكتوبر الحالى.

وقد يؤدى الإضراب إلى ما يصل بإجمالي خفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 934 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وأوقف الإعصار دلتا إنتاج حوالى 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92 % من إجمالي إنتاج النفط بخليج المكسيك.

ويعد هبوط الإنتاج من النفط فى خليج المكسيك بهذه النسبة أعلى مستوى منذ عام 2005 عندما حدث إعصار كاترينا.

وأوقف المنتجون أيضا نحو 62 % من إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى فى نهاية العقد القادم.

وكانت أسعار النفط هبطت الأسبوع السابق بأكثر من 7 % للعقود الآجلة لخام برنت القياسى لتنزل لحوالى 39 دولار للبرميل.

بينما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع السابق بحوالى 8 % لتنزل إلى 37 دولار للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد الإنتاج العالمي من الخام الذي يهدد بتقويض التوازن فى العرض والطلب.

ونجم الهبوط أيضا بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا لتتبدد جاذبية الأصول عالية المخاطر ولاسيما السلع الأولية.