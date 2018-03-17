أسعار البترول تقفز 1% للأسبوع الثانى

إعداد - خالد بدر الدين قفزت أسعار البترول بأكثر من 1 % خلال الأسبوع الماضى، مجاوزة 66.2 دولار لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت، و62.34 دولار لبرميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 28 فبراير…



إعداد – خالد بدر الدين



قفزت أسعار البترول بأكثر من 1 % خلال الأسبوع الماضى، مجاوزة 66.2 دولار لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت، و62.34 دولار لبرميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 28 فبراير الماضى.

وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار البترول زادت إلى أعلى مستوى للأسبوع الثانى مع صعود الأسهم الأمريكية، وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وتنتظر الأسواق إذاعة البرنامج الأخباري 60 دقيقة، الذى ستبثه غدا قناة CBS التلفزيونية، فى مقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن قال في مقتطفات منها، بثت في وقت سابق، إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

ومع ذلك تسود التقلبات أسعار النفط، رغم المكاسب الطفيفة التي حققها الخامان القياسيان فى نهاية الأسبوع، وسط مخاوف المستثمرين من تزايد الإنتاج الأمريكى الذي يهدد بتقويض جهود أوبك، وبعض المنتجين خارجها، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب لإعادة التوازن فى الأسعار.

