أسعار البترول تصعد 1% لبرنت و2% للأمريكى للأسبوع الثالث لتعافي الطلب

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تبلغ أسعار البترول لخام برنت القياسى العالمى حوالى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

صعدت أسعار البترول العالمى خلال الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ حوالى أربع سنوات بحوالى 1.9 % لأسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتتجاوز 70.9 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، وبأكثر من 1 % لأسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسى لتصل إلى حوالى 72.7 دولار للبرميل لتحقق أعلى مستوى منذ مايو 2019 لتسجل الأسبوع الثالث من المكاسب على التوالي بدعم تحسن توقعات الطلب العالمي مع زيادة نشاط التطعيم بلقاحات مكافحة كورونا.

وارتفعت أسعار البترول للعقود الآجلة لبرنت 17 سنتا ليبلغ سعر التسوية 72.69 دولار للبرميل لتصل لأعلى مستوياتها منذ مايو 2019.

وزادت أسعار البترول للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 62 سنتا إلى 70.91 دولار للبرميل لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، سيحتاجون إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.

وأكدت الوكالة التي مقرها باريس أن منظمة أوبك+ تحتاج إلى زيادة الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية.

وأشارت إلى إن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تتناقض مع دعوتها لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفحم.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن أعضاء مجموعة أوبك+ البالغ عددهم 24، بقيادة السعودية وروسيا يمكنهم في 2022 زيادة الإمدادات البترولية.

ويستطيع أعضاء منظمة أوبك+ زيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يوميا فوق هدفهم للفترة بين يوليو 2021 إلى مارس 2022.

أسعار البترول لخام برنت القياسى العالمى تقفز لحوالى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تبلغ أسعار البترول لخام برنت القياسى العالمى حوالى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

ويراهن البنك على استمرار ارتفاع أسعار البترول بفضل توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا ليعزز النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وأعلنت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارات النفط الأمريكية زاد 6 إلى 365 هذا الأسبوع.

وسجلت الحفارات أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020 فى أكبر زيادة أسبوعية لحفارات النفط في شهر لتؤكد على تزايد الإمدادات المستقبلية.