أسعار البترول ترتفع 8% هذا الأسبوع مع ترقب ضربة أمريكية لسوريا

تتجاوز 72 دولاًا للبرميلخالد بدر الدينقفزت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 8% ليرتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 72.46 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2014 عندما بلغ 71.34 دولار.وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية وقوى غربية أخرى القيام بعمل عس

تتجاوز 72 دولاًا للبرميل





خالد بدر الدين

قفزت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 8% ليرتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 72.46 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2014 عندما بلغ 71.34 دولار.

وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت الماضى على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت كانت قد صعدت كل يوم تقريبا منذ بداية هذا الأسبوع حتى الآن مع ترقب الأسواق تصعيد التوترات العنيفة بالشرق الأوسط بعد أن حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة ضد سوريا خلال 72 ساعة.

وصعدت عقود الخام الأمريكي هذا الأسبوع بحوالى 8.8% لترتفع إلى 67.45 دولار للبرميل، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق صواريخ على سوريا ردا على هجوم كيماوي مشتبه به الأسبوع الماضي.

وطالبت منظمة يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية بسوريا خلال ثلاثة أيام، وحذرت من إمكان تعرض أجهزة الملاحة اللا سلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام أثناء التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض بسبب حربها مع اليمن ومع تصاعد التوترات الدولية بشأن سوريا.