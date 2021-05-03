أسعار البترول ترتفع 6 % لبرنت و 8 % للأمريكى بفضل «أوبك+»

قفزت أسعار البترول بأكثر من 6 % خلال أبريل الماضى لتتجاوز 66.8 دولار لبرميل خام برنت القياسى العالمى وبما يقرب من 8 % لبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ليقترب من 63.6 دولار بدعم من خفض إنتاج منظمة أوبك + وعلى رأسها روسيا وبفضل الإعلان عن بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتراجع الدولار وهبوط إنتاج النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2017 وبرغم المخاوف من فرض قيود وإغلاقات لتفاقم الإصابات والوفيات من فيروس كورونا في الهند والبرازيل.

وكسبت أسعار البترول نسبة مرتفعة خلال أبريل الماضي لتواصل صعودها لخامس شهر في غضون ستة أشهر لانتعاش الاقتصاد الأمريكى والصينى.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول سجلت الخميس 29 أبريل أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع لتحسن الاقتصاد الأميركي وتراجع الدولار.

و عاد الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا بدعم من خطط التحفيز الاقتصادي في أميركا.

انتعاش أسعار البترول خلال الشهر الماضى مع استمرار التطعيمات

وانتعشت أسعار البترول خلال الشهر الماضى مع استمرار التطعيمات بلقاحات مكافحة كورونا وتخفيف الإغلاقات في العديد من دول العالم.

ولكن تعرض الخامان بنهاية الشهر لأكبر انخفاض يومي لهما منذ 3أسابيع لتراجع الطلب بالهند بسبب الأزمة الوبائية التي تفتك بها.

وعاد الطلب العالمي على الوقود مع ارتفاع الاستهلاك بالولايات المتحدة والصين واستئناف دول أخرى الإغلاقات لوقف العدد المتزايد لإصابات كورونا.

وتعرضت أسعار البترول لضغوط نتيجة المخاوف بإعادة فرض قيود أوسع نطاقاً في الهند والبرازيل للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكسبت أسعار خام برنت القياسى 1.29 دولار بما يعادل 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 68.56 دولار للبرميل يوم الخميس الماضى.

وزادت أسعار البترول الأمريكى يوم الخميس بحوالى 1.15 دولار أو 1.8% ليغلق عند 65.01 دولار للبرميل لبيانات قوية للاقتصاد الأمريكى.

ارتفاع أسعار الخامين القياسين برنت وتكساس لمدة 3 أيام متتالية

وكسبت أسعار الخامين القياسين برنت وتكساس لمدة 3 أيام متتالية لتسجل أعلى إقفال منذ 15 مارس الماضى مع هبوط الدولارالأمريكى.

ومع ذلك فقد انخفضت أسعار البترول يوم الجمعة من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة تبين انخفاض واردات اليابان من الخام ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند حيث تقفز الإصابات بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

وسجل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط وخام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة أكبر خسارة ليوم واحد بأكثر من 3أسابيع.

وتعترى أسعار البترول تقلبات باستمرار لتباين الطلب على الوقود فى أنحاء العالم مع ارتفاع المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة والصين.

وأدى أيضا استئناف بعض الدول الإغلاقات بسبب الوباء لوقف المعدل المتزايد للاصابات بفيروس كورونا مما ساعد على تقلبات أسعار النفط.

واختتمت أسعار البترول الأسبوع الماضى مرتفعة بحوالى 1.7% لخام برنت في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بحوالى 2.3%.

كما أنهت عقود برنت جلسة التداول بآخر يوم من الأسبوع منخفضة 1.31 دولار، أو 1.9%، لتسجل حوالى 67 دولار للبرميل.

وتراجعت أمس أسعار النفط لعقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية حوالى 64 دولار للبرميل.

تراجع أسعار البترول يوم الجمعة لهبوط الطلب على الوقود في الهند

وسجلت أسعار النفط تراجعاً يوم الجمعة لهبوط الطلب على الوقود في الهند لتزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 لحوالى 20 مليون حالة.

انتهى صعود النفط يوم الجمعة بعد استمراره مدة ثلاثة أيام لانتشار الصور المفزعة للهند عبر وسائل الإعلام وهي مشتعلة حرفيًا من جراء الوباء وظهرت صور لحرق الألاف من الجثث في الأماكن المفتوحة بعد أن لقوا حتفهم من الفيروس مما أثارت موجة من الإحباط في أسواق النفط الخام، حيث تعتمد على طلب الهند ذات 1.4 مليار شخص.

كما دخلت الولايات والمدن في معظم أنحاء الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي والمركز المالي مومباي، في الإغلاق وحظر التجول ، ولذلك تتعرض أسعار البترول لضغوط لمخاوف من الإعلان عن إغلاق وطني فى الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.