أسعار البترول ترتفع 1.2%

خالد بدر الدينقفزت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 1.2% -للأسبوع الخامس على التوالى- فى أطول موجة صعود أسبوعي منذ يونيو من العام الماضى، لتتجاوز 57.54 دولار للبرميل، مع نهاية الربع الثالث لتحقق أقوى أداء فصلى منذ عام 2004.وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار الخام الأ

خالد بدر الدين

قفزت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 1.2% -للأسبوع الخامس على التوالى- فى أطول موجة صعود أسبوعي منذ يونيو من العام الماضى، لتتجاوز 57.54 دولار للبرميل، مع نهاية الربع الثالث لتحقق أقوى أداء فصلى منذ عام 2004.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار الخام الأمريكي صعدت مع نهاية الربع الثالث -الذى ينتهى اليوم- إلى 51.67 دولار للبرميل، في أقوى أداء فصلى منذ عشر سنوات.

وزادت بأكثر من 2% -الأسبوع الماضى- فى أطول موجة من المكاسب الأسبوعية، منذ يناير من هذا العام، بعد أن تراجعت في خمسة من الأشهر الستة الماضية، منها انخفاض 6% في أغسطس، بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي، ما أدى إلى تراكم التخمة العالمية في المعروض.

وتوقع الاستطلاع الشهري أجرته وكالة “رويترز”، والذي شمل 36 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من 60 دولارا للبرميل بحلول 2020، غير أن متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سيتوقف عند 52.60 دولار للبرميل، خلال العام الجارى، بما يزيد قليلا عن توقعات الشهر السابق البالغة 52.53 دولار، على أن يبلغ متوسط سعر الخام 54.40 دولار للبرميل في عام 2018، مقارنة مع توقعات الشهر السابق البالغة 54.48 دولار.