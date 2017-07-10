أسعار البترول تراجعت 17% في 2017

تراجعت أسعار البترول بحوالى 17% هذا العام حتى الآن رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج في يناير الماضى، ليصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 46.93 دولار للبرميل، وكذلك سعر الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط إلى 44.42 دولار للبرميل .

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين بحوالى 22 سنتا أو ما يعادل 0.47 % لبرميل برنت و18 سنتا أو 0.43 % لتعوض بعض خسائرها بعد انخفاضها 3 % في الجلسة السابقة فى نهاية الأسبوع الماضى ولكن الأسواق ما زالت تحت ضغط من ارتفاع نشاط الحفر في الولايات المتحدة ووفرة الإمدادات من منتجي أوبك.

ورغم أن منظمة أوبك أعلنت فى 25 مايو الماضى عن اتفاق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 شهور حتى نهاية مارس القادم إلا أن ذلك لم يساعد على زيادة الأسعار حيث أنها تواصل الانخفاض لتسجل أدنى مستوى منذ 10 شهور تقريبا.

ومن المنتظر أن تجتمع الدول المنتجة للنفط التي تراقب الاتفاق في 24 شهر يوليو الجارى في روسيا حيث ستحاول التوصية بتعديل الاتفاق مع استمرار اتجاه شركات البترول الأمريكية فى رفع عدد منصات الحفر النفطية إلى أكبر مستوى منذ أبريل 2015 كما أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع 1 % ليصل إلى 9.34 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بعد تسجيل هبوط في الأسبوع السابق.