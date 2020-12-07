أسعار البترول تتراجع في أسواق النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 49 دولارا للبرميل

شهدت أسعار البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين، لتهبط من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا أسعار البترول عالميا الخامان القياسيان تراجعا

وسجل مؤشرا أسعار البترول عالميا الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى انخفاضا اليوم الإثنين.

وهبطت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل.

انخفضت أسعار البترول بالنسبة لعقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا

وانخفضت أسعار البترول بالنسبة لعقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل.

وختم الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، “قلص النفط مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجليس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر”، وهو ما انعكس على أسعار البترول عالميا.

وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم.

وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا يوم الأحد فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير، بينما شددت السلطات في كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها وقد تستمر هذه القيود لنهاية الشهر على أقل تقدير.

تتوقع فيتش انخفاض أسعار البترول بالنسبة لخام برنت إلى 45 دولارًا للبرميل في عام 2021

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إنها تتوقع انخفاض أسعار البترول بالنسبة لخام برنت إلى 45 دولارًا للبرميل في عام 2021 رغم وجود أخبار جيدة فيما يخص لقاحات كورونا.

فوفقًا لمسح تضمن 36 محللا اقتصاديا لدى وكالة فيتش، أشاروا إلى خام برنت قد يسجل حوالي 49.35 دولارًا العام المقبل.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون المعيار الدولي مزيج برنت عند 46.59 دولار

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون المعيار الدولي مزيج برنت عند 46.59 دولار.

ومن جهته، قال ديمتري مارينشينكو، كبير المديرين في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لموقع “كابيتال كونيكشن” “نتوقع أن تكون أسعار البترول في المتوسط 45 دولارًا لخام برنت العام المقبل”.

“هذا يفترض أن الطلب على النفط سيظل ضعيفًا حتى النصف الثاني على الأقل من العام، لأن التقدم فيما يخص مصل كورونا ربما لن يكون سريعًا للغاية.”

بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستويات قياسية

وبلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستويات قياسية حيث سجّلت 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة خلال 24 ساعة.

وكانت روسيا شرعت السبت في حملة تلقيح مستخدمة لقاح “سبوتنيك-في”، حيث بدأت بالعاملين الاجتماعيين والطواقم الطبية والمدرّسين.

في حين تنطلق بريطانيا الثلاثاء في التطعيم باستخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” للأكثر ضعفاً ولمن تفوق أعمارهم 80 عاما، ولطواقم دور الرعاية، وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من مليون و529 ألفا و324 شخصا حول العالم إلى حد الآن.

سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي

وسجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوَقّع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.

وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة السبت.

وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، وأحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.