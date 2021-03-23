أسعار البترول تتراجع عالميا الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ انتعاش الطلب على النفط

شهدت أسعار البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء لتنخفض 1% ، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيؤديان إلى تباطؤ انتعاش الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في مؤشر على وفرة الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا أسعار البترول العالمية هبوطا

وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تراجعا اليوم الثلاثاء.

انخفضت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم مايو 1.3%

حيث انخفضت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 80 سنتا أو ما يعادل 1.3% إلى 60.76 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الإثنين وبلغ 61.55 دولار، مرتفعا 13 سنتا مقارنة مع يوم الجمعة، بعد أن هوى أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 93 سنتا أو ما يعادل 1.4%

وتراجعت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 93 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 63.69 دولار للبرميل لتمحو مكسبا قدره 9 سنتات حققته في الجلسة السابقة.

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الخام في 2021

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها للطلب على الخام في 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تفوق الإمدادات العالمية من الخام الطلب في النصف الثاني من العام.

وتشير الأسواق الحاضرة للخام إلى أن الطلب أقل بكثير، مما في سوق العقود الآجلة.

وخفضت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، سعر البيع الرسمي لشحنات تحميل أبريل مما يشير إلى أن الموردين يسعون لتنشيط المبيعات.

أنهت عقود خام برنت جلسة أمس على زيادة 9 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 64.62 دولار للبرميل

وأنهت عقود خام برنت جلسة أمس على زيادة 9 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 64.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكى تسليم أبريل 13 سنتا، أو 0.2%، ليبلغ سعر التسوية 61.55 دولار للبرميل.

هبط الخامان القياسيان أكثر من 6% الأسبوع الماضي

وكان الخامان القياسيان قد هبطا أكثر من 6% الأسبوع الماضي بعد تحقيق مكاسب مطردة لعدة أشهر على خلفية تخفيضات الإنتاج وتعاف متوقع للطلب.

تعرضت الأسواق الحاضرة لضغوط في الوقت الذي تبدأ فيه شركات التكرير في أنحاء العالم، بما يشمل الصين والولايات المتحدة، أعمال صيانة.

الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر أبدى تفاؤلا حيال الاحتمالات في المدى الأطول

وبينما لا يزال تعاف اقتصادي واسع صعب المنال، إلا أن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر أبدى تفاؤلا حيال الاحتمالات في المدى الأطول بالنسبة لأكبر مصًدر للنفط في العالم.

وقال الناصر يوم الأحد، إن الطلب العالمي على النفط في طريقه ليصل إلى 99 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021.

صعدت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 2% إلى أعلى مستوى لها في أسبوع

من ناحية أخرى، صعدت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 2% إلى أعلى مستوى لها في أسبوع أمس الإثنين بفعل صادرات قياسية للغاز الطبيعي المسال وتوقعات بأن يرتفع الطلب الأسبوع القادم بعد أن دفع تراجع الأسعار في الأسابيع الماضية شركات توليد الكهرباء إلى حرق المزيد من الغاز بدلا من الفحم.

وبعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط، صعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 4.7 سنت، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 2.582 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 مارس.

وعلى الرغم من مكاسب أمس، فإن العقد ما زال منخفضا حوالي 22% منذ أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.3416 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أثناء الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس في منتصف فبراير.