أسعار البترول تتبنى الاتجاه الصعودى.. وخام برنت يلامس 42 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو نحو 0.9 % إلى 39.58 دولار

ارتفعت أسعار البترول فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف تأثر مصافي التكرير من عاصفة تتكون في خليج المكسيك، فيما استمد المشترون بعض الطمأنينة من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد علاجه من مرض كوفيد-19 في المستشفى، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار البترول على نحو طفيف بعد المكاسب التي حققتها أمس الإثنين عندما صعدت بأكثر من 5%، بعد أن هدّأ إعلان ترامب عودته إلى البيت الأبيض قلق المشترين وكذلك بفضل آمال بشأن اتفاق على حزمة تحفيز أمريكية لمواجهة تداعيات الجائحة.

ارتفاع مؤشرا أسعار البترول

وسجل مؤشرا أسعار البترول فى الأسواق العالمية الخامان القياسيان ارتفاعا اليوم الثلاثاء.

حيث ارتفعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو نحو 0.9 % إلى 39.58 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.6 % إلى 41.54 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار البترول بشدة بعد دخول ترامب المستشفى يوم الجمعة، حيث سادت حالة من الضبابية بين المستثمرين القلقين بشأن ما سوف يحدث في الولايات المتحدة التي تترقب انتخابات رئاسة في الثالث من نوفمبر.

لكن مع تبدد هذه الضبابية، سادت السوق مخاوف بشأن المعروض بعد إضراب عمال آخذ فى الانتشار في النرويج تسبب في إغلاق ستة حقول نفط وغاز بحرية وإخلاء منصات نفط في خليج المكسيك حيث تتجه العاصفة الاستوائية دلتا صوب سواحل لويزيانا وفلوريدا.

وفي غضون ذلك، ارتفعت الآمال بشأن حزمة دعم اقتصادي يوافق عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، إذ تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين يوم الإثنين ويستعدان لمحادثات جديدة يوم الثلاثاء في ظل جهود التوصل لحل وسط بشأن التشريع المرتقب.

أسعار البترول ترتفع فى التعاملات المبكرة اليوم

وفي التعاملات المبكرة ، ارتفعت أسعار البترول اليوم الثلاثاء بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وانخفض البترول بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الإثنين، بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولار للبرميل.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 % إلى 41.37 دولار للبرميل.

كما ساعد في دعم أسعار البترول الإضراب الموسع للعمال في النرويج، الذي أغلق ستة حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء منصات النفط في خليج المكسيك الأمريكي قبل العاصفة المدارية دلتا، التي تحولت إلى إعصار، والمتجهة نحو لويزيانا وفلوريدا.

وقال لاكلان شو، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني ”إنها عوامل.. تغيرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتساهم بشكل أكبر في الارتفاع“.

وأفاد اتحاد النفط والغاز النرويجي أن الإضراب سيؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بما يزيد قليلا عن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أو حوالي 8% من إجمالي الإنتاج، وهو ما ينعكس على اسعار البترول.