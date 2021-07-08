طاقة

أسعار البترول العالمية تواصل التراجع الخميس مع استمرار ضبابية «أوبك+»

تراجعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لمزيج خام برنت القياسيى بواقع 23 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 73.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.
محمد عبد السند 11:51 ص, الخميس, 8 يوليو 21 11:51 ص, الخميس, 8 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت أسعار البتزول في تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي في أسواق النفط العالمية وسط ضبابية بشأن المعروض بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع، مما قد يتسبب في التخلي عن اتفاق الإنتاج الحالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لمزيج خام برنت القياسى بواقع 23 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 73.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.
كما تراجعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة للخام الأمريكي القياسي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 % إلى 71.87 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا  وزيرا البترول والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع إينى الإيطالية

وهبطت أسعار برنت بنحو خمسة فى المئة منذ إغلاق يوم الإثنين بعد انهيار المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، منهم روسيا، في إطار مجموعة “أوبك+” عندما رفضت السعودية، أكبر المنتجين، طلب الإمارات زيادة إنتاجها في إطار اتفاق المجموعة لخفض الإمدادات.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا: “سوق النفط تتطلع إلى ما هو أبعد من عجز المعروض النفطي في أغسطس، وتتوقع أن ينهار اتفاق “أوبك+” قبل أبريل 2022 عندما يحل أجل الاتفاق، إذ ستطلب دول أعضاء أخرى المزيد من التنازلات للحصول على حصة سوقية أكبر”.

اقرأ أيضا  سعر البترول يرتفع عالميا وسط حالة عدم يقين لأرصدة النفط لعام 2022

وتقلص “أوبك+” الإمدادات منذ أكثر من عام على خلفية انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض كبير في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

فقد تراجعت مخزونات الخام لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، مقارنة مع تقديرات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لانخفاض بنحو أربعة ملايين برميل.

الولايات المتحدة تراقب

قال البيت الأبيض أمس الأول ، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب محادثات أوبك وشركائها وأجرت مشاورات على مستوى عال مع مسئولين في السعودية ودولة الإمارات العربية.

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية ترتفع وسط توقعات بتقييد الإمدادات بعد إلغاء محادثات «أوبك»

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: «نحن متفائلون بالمشاورات الجارية بين أعضاء أوبك للوصول إلى اتفاقية… ستعزز الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ويمكن الوثوق بها».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

وزيرا البترول والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع إينى الإيطالية

نسمة بيومي 11:36 ص, الخميس, 8 يوليو 21

160 مليون جنيه صادرات الطاقة الكهربائية المصرية إلى 3 دول خلال يونيو

عمر سالم 10:00 ص, الخميس, 8 يوليو 21

«الكهرباء» تمد فترة تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى نهاية الشهر

عمر سالم 10:21 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

سعر البترول يرتفع عالميا وسط حالة عدم يقين لأرصدة النفط لعام 2022

أحمد فراج 10:48 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

العامة للبترول تنهى ربط 4 آبار بكشف «الحمد» على خريطة الإنتاج

نسمة بيومي 7:50 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

«طاقة عربية» توقع عقدا لتنفيذ محطتين شمسيتين فى البحر الأحمر باستثمارات 4 ملايين دولار

عمر سالم 4:27 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21