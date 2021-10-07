أسعار البترول العالمية تنخفض الخميس لجلسة ثانية بفعل زيادة غير متوقعة في المخزون الأمريكي

نزلت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي 0.67%، أو بواقع 52 سنتًا، إلى 76.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش

Hنخفضت أسعار البترول للجلسة الثانية في أسواق النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، تحت ضغوط ناجمة عن زيادة غير متوقعة لمخزونات الخام الأمريكي أثارت مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزلت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي 0.67%، أو بواقع 52 سنتًا، إلى 76.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بعد صعود السوق أمس الأربعاء إلى 79.78 دولار، الأعلى منذ نوفمبر 2014.

وخسرت أسعار البترول بالنسبة لمزيج خام برنت 0.1%، أو بواقع 8 سنتات، إلى 81 دولارًا للبرميل.

وقالت مؤسسة “إيه.إن.زد” في مذكرة: “ارتفعت المخزونات التجارية للخام.. الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وزادت أيضًا مخزونات البنزين مما أثار مخاوف من ضعف الطلب”.

من جهتها ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض متواضع قدره 418 ألفًا. وارتفعت مخزونات البنزين أيضًا، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير قليلًا.

زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في أول أكتوبر إلى 420.9 مليون برميل، مقارنة مع انخفاض قدره 418 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت “رويترز” آراءهم.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل، الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 329 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية، بحسب “رويترز” .

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت 3.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 279 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 400 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 129.3 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره مليون برمل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع من 1.4 مليون برميل يوميًّا إلى 4.92 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020 .