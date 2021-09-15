أسعار البترول العالمية تصعد مع تناقص الإمدادات الأمريكية وسط توقعات بانتعاش الطلب

شهدت أسعار البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للوقود في العالم ، وتوقعات بانتعاش الطلب مع التوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا أسعار البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما خلاال تعاملات اليوم الأربعاء.

حيث ارتفعت أسعار البترول لمزيج برنت الخام 49 سنتا ما يوازي 0.7 % إلى 74.09 دولارا للبرميل.

صعود أسعار البترول لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وصعدت أسعار البترول لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا ما يعادل 0.7 % إلى 70.94 دولار للبرميل.

لكن انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو وتراجع إنتاج المصانع حد من مكاسب أسعار البترول.

قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي صدرت أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب الإعصار أيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

هبوط المخزونات الأمريكية 5.4 مليون برميل على مدار الاسبوع المنتهي في 10 سبتمبر

وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام هبطت 5.4 مليون برميل على مدار الاسبوع المنتهي في 10 سبتمبر بينما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.9 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر. وتوقع المحللون انخفاض الإنتاج 3.5 مليون برميل في المتوسط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

39 % من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك مازال متوقفا

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن أكثر من 39 % من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك ظل متوقفا حتى أمس الثلاثاء، في أعقاب الإعصار أيدا الذي ضرب لويزيانا وقبيل وصول العاصفة المدارية نيكولاس إلى الولاية.

ويعادل ذلك حوالي 720 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط و1.075 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.

وقالت الوكالة الحكومية إن 39 منصة للنفط والغاز ما زالت متوقفة عن العمل.

ووصلت العاصفة نيكولاس إلى اليابسة في تكساس يوم الاثنين ومن المنتظر أن تصل إلى لويزيانا غدا الأربعاء لتجلب المزيد من الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى المنشآت النفطية في منطقة ساحل الخليج.

إدارة الاحتياطيات الحكومية الصينية تطرح في مزاد نحو 7.38 مليون برميل من النفط الخام

على صعيد آخر، قالت إدارة الاحتياطيات الحكومية الصينية أمس الثلاثاء إنها ستطرح في مزاد نحو 7.38 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها التي لم تمر عبر التخليص الجمركي، معظمها من الشرق الأوسط، يوم 24 سبتمبر في الجولة الأولى من مبيعات نادرة من احتياطياتها.

وكانت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستطرح احتياطيات من النفط الخام في الأسواق على مراحل للمساعدة في تحقيق استقرار الأسعار.

وقُسمت الكميات المطروحة في جولة البيع الأولى إلى خمس دفعات الأولى 951137 برميلا من الخام البحري القطري ونحو 1.1 مليون برميل من خام مزيج فورتيس من بحر الشمال وأكثر من 1.79 مليون برميل من الخام العماني وما يزيد عن 2.95 مليون برميل من مربان و592031 برميلا من خام زاكوم العلوي. والخامان الأخيران من أبوظبي.

وقالت الإدارة في مذكرة إنه يتعين على المشاركين في المزاد الالتزام بسياسة التكرير الوطنية والحصول على حصص كافية للاستيراد للحصول على الخام الذي لم يحصل بعد على تصريح جمركي. وأضافت أن أي كميات مشتراة في المزاد لا تصلح لإعادة البيع.