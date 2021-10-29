أسعار البترول العالمية ترتفع وسط توقعات بانخفاضها قريبًا

شهدت أسعار البترول ارتفاعًا فى أسواق النفط العالمية، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا أسعار البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وصعدت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 84.51 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وتقدمت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

وقال محللون في فيتش سوليوشنز، في مذكرة أسبوعية، اليوم الجمعة “اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب”.

الخامان في طريقهما للتراجع 1% خلال الأسبوع

والخامان في طريقهما للتراجع 1% خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي والأول في ثمانية أسابيع لخام برنت.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من نوفمبر .

توقعات بتمسك أوبك بخطتها لإضافة 400 ألف برميل يوميًّا إلى المعروض شهريًّا

ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميًّا إلى المعروض شهريًّا حتى أبريل 2022.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة “حذرت السعودية من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك زيادة ضخمة في مخزونات النفط العالمية في 2022”.

السعودية قد ترفع أسعار الخام الخفيف إلى المشترين فى أسيا

فى سياق متصل، قالت مصادر اليوم الجمعة إن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قد ترفع أسعار الخام الخفيف إلى المشترين الآسيويين في ديسمبر مدفوعة بانتعاش هوامش نواتج التقطير وعلاوات أسعار البيع الفوري لنفط الشرق الأوسط هذا الشهر.

وقال ستة أجابوا، في مسح لـ”رويترز”، إنه بعد خفض الأسعار على مدى شهرين متتاليين، قد ترفع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بما يتراوح بين 30 و90 سنتا في ديسمبر.

يأتي هذا فيما تزيد شركات التكرير الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع فيما تخفف دول القيود المفروضة على التنقلات بسبب جائحة كوفيد-19 ويرتفع استهلاك الوقود في قطاع الطاقة وسط أزمة عالمية في الفحم والغاز الطبيعي.

لكن المشاركين في المسح أشاروا إلى ضبابية فيما يتعلق بالأسعار التي ستحددها أرامكو على أساس معادلتها الخاصة بالتسعير، إذ أنها خفضت الأسعار بقدر أكبر من المتوقع في الشهور الماضية للتشجيع على الشراء.

وقال أحدهم “في السابق كانت أسعار البيع الرسمية لديهم مرتفعة بشدة. لكن بعد عملية إعادة ضبط كبيرة، تبدو قيمة الخام السعودي أكثر تماشيا مع سعر البيع الفوري مجددا”.

وعادة ما يدل التغير الشهري في هامش سعر الشهرين الأول والثالث لخام دبي، الخام القياسي للشرق الأوسط، على القدر الذي سترفع به السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف أو تخفضه.

واتسع الهامش هذا الشهر 86 سنتًا في المتوسط للبرميل.