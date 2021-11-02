أسعار البترول العالمية ترتفع.. وبرنت يلامس 85 دولارا للبرميل

شهدت أسعار البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء بعد أن قللت منظمة أوبك من معدل زيادة الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات تشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.99 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وتقدمت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.2% إلى 84.24 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.

وخلص مسح لرويترز أمس الإثنين إلى أن زيادة إنتاج نفط أوبك في أكتوبر لم تصل إلى مستوى الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء، إذ بدد توقف الإنتاج لدى بعض المنتجين الصغار أثر زيادة الإمدادات من السعودية والعراق.

ووجد المسح أن أوبك ضخت 27.50 مليون برميل يوميا في أكتوبر بزيادة 190 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق لكن أقل من 254 ألف برميل يسمح بها اتفاق الإمدادات.

شركات النفط الوطنية في الصين تعزز معدلات تشغيل المصافي

وفي الوقت نفسه، عززت شركات النفط الوطنية في الصين معدلات تشغيل المصافي، مما زاد من شهيتها للنفط الخام لتجنب نقص الديزل في ثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم.

على صعيد آخر، خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 10.48 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 10.72 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وذكرت إنترفاكس أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 45.86مليون طن الشهر الماضي، وذلك مقابل 43.86 مليون طن في سبتمبر الذي يقل عدد أيامه واحدا.

وكان مستوى الشهر الماضي هو الأعلى منذ ضخ 11.34 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2020.

وستعقد مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط، ومنهم روسيا، اجتماعا لتحديد السياسة الإنتاجية يوم الخميس.

ووفقا للاتفاق الساري حاليا، ترفع المجموعة إنتاجها المجمع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وهو ما قال العراق والكويت الأعضاء في المجموعة إنهما يدعمانه على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط لتهدئة الأسعار.

وجرى تداول خام برنت عند ما يقرب من 85 دولارا للبرميل أمس الإثنين على الرغم من إعلان الصين الضخ من احتياطياتها من الوقود لزيادة الامدادات في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق.

ارتفاع الإنتاج الروسى من الغاز الشهر الماضى

وبلغ انتاج روسيا من الغاز، الذي تهيمن عليه شركة جازبروم الحكومية، 65.81 مليار متر مكعب الشهر الماضي ارتفاعا من 61.05 مليار متر مكعب في سبتمبر وفقا لما نشرته إنترفاكس.

ولا توضح البيانات حجم إنتاج جازبروم الذي تتسلط عليه الأضواء مع ارتفاع أسعار الغاز في السوق الفورية في أوروبا. وقالت الشركة أمس الإثنين إن انتاجها من الغاز في أكتوبر بلغ 44.5 مليار متر مكعب وهو أعلى إنتاج شهري منذ 2013.