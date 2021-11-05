طاقة

أسعار البترول العالمية ترتفع مع تمسك «أوبك» بخططها وتجاهل دعوات زيادة الإمدادات

صعود أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي
أحمد فراج 2:30 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 2:30 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البترول ارتفاعًا فى أسواق النفط العالمية، اليوم الجمعة، لتصعد أكثر من 1%، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار البترول لخام برنت 82 سنتًا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل، بعدما خسرت حوالي 2% أمس الخميس.

صعود أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي

وصعدت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي 97 سنتًا أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل، بعدما خسرت 2.5% في الجلسة السابقة.

واتفقت أوبك+ في اجتماع أمس الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا من ديسمبر، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا  «غازتك» تعتزم افتتاح عدد من المحطات لتموين السيارات فى 9 محافظات

قال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن أوبك وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي مَن تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين “الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي”. وقالت “تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة”.

التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من ديسمبر

واتفقت أوبك وحلفاؤها، في اجتماع أمس الخميس، على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا، اعتبارًا من ديسمبر/ رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا  بنك أوف أمريكا : أسعار البترول ستقفز إلى 120 دولارًا للبرميل بنهاية يونيو المقبل

وقال جان بيير “أوبك+ مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها. لديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي… إنتاج أوبك+ هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، وهو ما له تأثير على أسعار الغاز في الداخل”.

تراجع أسعار النفط أمس

وهبطت أسعار النفط، أمس الخميس، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة المتقلبة بعد تقرير من قناة العربية أفاد بأن إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز العشرة ملايين برميل يوميًّا قريبًا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد- 19.

وهبط خام برنت 1.45 دولار بما يعادل 1.8% ليبلغ سعر التسوية 80.54 دولار للبرميل. وفي وقت سابق ارتفع برنت إلى 84.49 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا  سعر البترول يتراجع عالميا بعد إفراج الصين عن إمدادات الوقود لزيادة المعروض

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 2.5% ليبلغ عند التسوية 78.81 دولار للبرميل، تراجعًا من أعلى مستوى في الجلسة عند 83.42 دولار.

انخفاض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 5% و6% على الترتيب

ومنذ إغلاق يوم الثلاثاء، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 5% و6% على الترتيب.

ورفضت السعودية بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب أوبك+، لكن تقرير تليفزيون العربية قال إن الإنتاج السعودي سيبلغ عشرة ملايين برميل يوميًّا في ديسمبر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن مخزونات النفط ستشهد ارتفاعًا “هائلًا” في نهاية 2021 وأوائل 2022 بسبب تباطؤ الاستهلاك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

وزير البترول يبحث فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبى بمجال تصدير الغاز

نسمة بيومي 2:52 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

فرنسا تعلن رغبتها زيادة التعاون والاستثمار بقطاع الكهرباء المصري

عمر سالم 8:24 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

وزير البترول يشارك فى إطلاق المبادرة العالمية للانبعاثات الكربونية

نسمة بيومي 1:27 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

أسعار البترول العالمية تواصل الهبوط الخميس بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

محمد عبد السند 10:47 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

12 شركة محلية وعالمية تتنافس على توريد 530 ألف عداد كهرباء ذكى

عمر سالم 9:44 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

7 شركات تقتنص أكبر ممارسة لتوريد كابلات كهربائية بقيمة 2.5 مليار جنيه

عمر سالم 6:53 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21