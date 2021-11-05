أسعار البترول العالمية ترتفع مع تمسك «أوبك» بخططها وتجاهل دعوات زيادة الإمدادات

شهدت أسعار البترول ارتفاعًا فى أسواق النفط العالمية، اليوم الجمعة، لتصعد أكثر من 1%، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار البترول لخام برنت 82 سنتًا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل، بعدما خسرت حوالي 2% أمس الخميس.

صعود أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي

وصعدت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي 97 سنتًا أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل، بعدما خسرت 2.5% في الجلسة السابقة.

واتفقت أوبك+ في اجتماع أمس الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا من ديسمبر، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

قال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن أوبك وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي مَن تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين “الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي”. وقالت “تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة”.

التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من ديسمبر

واتفقت أوبك وحلفاؤها، في اجتماع أمس الخميس، على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًّا، اعتبارًا من ديسمبر/ رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وقال جان بيير “أوبك+ مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها. لديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي… إنتاج أوبك+ هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، وهو ما له تأثير على أسعار الغاز في الداخل”.

تراجع أسعار النفط أمس

وهبطت أسعار النفط، أمس الخميس، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة المتقلبة بعد تقرير من قناة العربية أفاد بأن إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز العشرة ملايين برميل يوميًّا قريبًا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد- 19.

وهبط خام برنت 1.45 دولار بما يعادل 1.8% ليبلغ سعر التسوية 80.54 دولار للبرميل. وفي وقت سابق ارتفع برنت إلى 84.49 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 2.5% ليبلغ عند التسوية 78.81 دولار للبرميل، تراجعًا من أعلى مستوى في الجلسة عند 83.42 دولار.

انخفاض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 5% و6% على الترتيب

ومنذ إغلاق يوم الثلاثاء، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 5% و6% على الترتيب.

ورفضت السعودية بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب أوبك+، لكن تقرير تليفزيون العربية قال إن الإنتاج السعودي سيبلغ عشرة ملايين برميل يوميًّا في ديسمبر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن مخزونات النفط ستشهد ارتفاعًا “هائلًا” في نهاية 2021 وأوائل 2022 بسبب تباطؤ الاستهلاك.