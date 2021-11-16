أسعار البترول العالمية ترتفع مع انخفاض مخزونات النفط

شهدت أسعار البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدودا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا، بحسب وكالة رويترز.



وسجل مؤشرا أسعار البترول الخامان القياسيان ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار البترول فى عقود خام برنت القياسي العالمي 61 سنتا أو 0.74% إلى 82.66 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار البترول فى عقود خام غرب تكساس

وتقدمت أسعار البترول فى عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتا، أو 0.67% ، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان كبير مديري المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب “لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة واستمر تباطؤ أوبك في زيادة الإمدادات، فقد يرفع هذا أسعار النفط”.

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت على الأسعار أيضا.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفش نتيجة السلالة دلتا.

أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 .

وجاءت المخاوف من انخفاض الطلب وسط توقعات بزيادة المعروض.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي حفارات للنفط والغاز الطبيعي لثالث أسبوع على التوالي، متشجعة بزيادة قدرها 65% في أسعار الخام الأمريكي منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في ديسمبر إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 مليون برميل يوميا، بحسب ريستاد إنريجي.

وكالة الطاقة : انتعاش سوق النفط قد يتراجع

من ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن انتعاش سوق النفط قد يتراجع، إذ ساعدت الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات الشهر الماضي في زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط : “سوق النفط العالمية لا تزال تشهد شحا بكل المقاييس، لكن انحسار ارتفاع الأسعار قد يكون في الأفق… بسبب زيادة إمدادات النفط”.

وتابعت : “الأسعار الحالية تشكل حافزا قويا لزيادة النشاط في الولايات المتحدة حتى مع التزام الشركات بتعهدات ضبط رأس المال”.

أمين عام أوبك يتوقع فائضا في المعروض النفطي

فى سياق متصل، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو اليوم الثلاثاء إنه يتوقع فائضا في المعروض النفطي في ديسمبر وفائضا في المعروض بالسوق العام المقبل.

وقال “هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية”.

وأضاف باركيندو في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي، أن أوبك لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.