أسعار البترول العالمية ترتفع مع انتعاش الطلب الصينى على النفط

شهدت أسعار البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين، فى الوقت الذى يتجه فيه خام برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان تقدما

وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان تقدما اليوم الإثنين.

تقدمت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا

حيث تقدمت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 69.69 دولار للبرميل.

صعدت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 49 سنتا أو 0.8 %

وصعدت أسعار البترول بالنسبة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 49 سنتا، أو 0.8 % لتسجل 66.10 دولار للبرميل.

أظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير متجاوزا التوقعات، في حين ارتفعت إنتاج مصافي التكرير 15 % مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.

وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

خفضت السعودية إمدادات الخام تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين

ومما رفع أسعار البترول دعما، قالت مصادر بقطاع التكرير لرويترز يوم الجمعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بما يصل إلى 15%، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل.

الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي

من ناحية أخرى، أفادت بيانات من مصادر تجارية أن الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي، إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأمريكي الأرخص ثمنا إلى مستويات غير مسبوقة ولتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.

واردات الهند من أكبر منتج في العالم ارتفعت 48%

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن واردات الهند من أكبر منتج في العالم ارتفعت 48% إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفا و300 برميل يوميا في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.

في المقابل، أظهرت البيانات هبوط واردات فبراير من السعودية 42 % مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 445 ألفا و200 برميل يوميا.

وتراجعت السعودية، التي كانت عادة من أكبر موردين اثنين للهند، إلى للمركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير 2006.

وبيانات واردات النفط لكل دولة على حدة للسنوات السابقة على 2006 ليست متاحة لرويترز.

وأظهرت البيانات أن العراق ظلت أكبر الموردين للهند بالرغم من تراجع المشتريات 23% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 867 ألفا و500 برميل يوميا.

اشترت رونغشينغ للبتروكيماويات 5 ملايين برميل من الخام من الشرق الأوسط

على صعيد آخر، قالت مصادر تجارية يوم الإثنين إن رونغشينغ للبتروكيماويات، وهي الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة جيجيانغ للبتروكيماويات، اشترت خمسة ملايين برميل من الخام من الشرق الأوسط على أساس التسليم في مايو ويونيو، وذلك في مناقصة فورية.

وقالت المصادر إن رونغشينغ اشترت مليوني برميل من الخام العماني عند نحو 1.2 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي من شل، ومليون برميل من خام زاكوم العلوي عند ما بين عشرة و15 سنتا فوق سعر البيع الرسمي للخام من إكسون موبيل وإنبكس.

وتتضمن المشتريات في المناقصة أيضا مليوني برميل من خام مربان من بي.بي، وهو ما قال بعض المتعاملين إن يعادل خصما عند نحو 25 سنتا من أسعار البيع الرسمية لمربان في مايو أيار بسبب الهامش الزمني.