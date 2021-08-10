أسعار البترول العالمية تتنفس الصعداء بعد تراجعها لأدنى مستوى فى 3 أسابيع

شهدت أسعار البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد ما يزيد عن 1% ، معوضة بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا أسعار البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

حيث ارتفعت أسعار البترول بالنسبة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 % إلى 69.88 دولار للبرميل بعد أن هبط 2.3 % أمس الاثنين.

أسعار البترول فى الخام الأمريكي تربح 99 سنتا

وصعدت أسعار البترول فى الخام الأمريكي 99 سنتا أو 1.5 % إلى 67.47 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 2.6 % في الجلسة السابقة.

وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن المزيد من إصابات كوفيد-19 في أحدث تفش للمرض الذي كُشف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019.

فيما يقول محللون إنه أكبر اختبار تواجهه استراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر.

وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محليا للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

مشروع قانون البنية التحتية الأمريكى يعزز الطلب على النفط حال تمريره

ويقول محللون إنه في الولايات المتحدة، يتأهب مجلس الشيوخ للتصويت على تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والذي إذا جرى تمريره سيعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية.

لكن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة “المستثمرون يطرحون تساؤلات أيضا بشأن التعافي في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أرقام الإصابات.

” ويشهد السفر جوا في الولايات المتحدة حالة من الركود لقرابة شهرين في ظل القيود الجارية على السفر”.

انخفاض مخزونات الخام والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى في الولايات المتحدة

لكن استطلاعا أوليا أجرته رويترز أمس الاثنين أظهر أن مخزونات الخام والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين للفترة الرابعة على التوالي.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام انخفضت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس وفقا لمتوسط تقديرات ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم.

أسعار النفط تخسر ما يزيد على 2% لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين

وهبطت أسعار النفط بما يزيد على 2% إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين، موسعة خسائرها الحادة من الأسبوع الماضي في أعقاب ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من أن قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في آسيا، وخصوصا الصين، قد تبطئ تعافيا عالميا للطلب على الوقود.

ومما زاد من أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات وبعد فيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.66 دولار، أو 2.4 %، لتسجل عند التسوية 69.04 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 2.6 %، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولار للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ 19 يوليو. وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

بنوك استثمار كبرى في وول ستريت تخفض توقعاتها للنمو في الصين

وخفضت بنوك استثمار كبرى في وول ستريت أمس الاثنين توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.

وأعلنت الصين عن 125 إصابة جديدة بكوفيدا-19 أمس الاثنين ارتفاعا من 96 قبل يوم. وفي ماليزيا وتايلاند قفزت الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية.

وتباطأ نمو صادرات الصين بأكثر من المتوقع في يوليو تموز بعد ظهور بؤر للإصابات بكوفيد-19 وفيضانات بينما كان نمو الواردات أضعف من المتوقع.

وهبطت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام الشهر الماضي وتراجعت بشدة عن المستويات القياسية المسجلة في يونيو 2020 .

وتضررت أسعار النفط أيضا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء، مثل النفط، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.