طاقة

أسعار البترول العالمية تتراجع.. وبرنت يلامس 86 دولارا للبرميل

انخفاض أسعار البترول لخام برنت
أحمد فراج 10:24 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 10:24 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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شهدت أسعار البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا أسعار البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 83.55 دولار للبرميل ، بعد إغلاقها في الجلسة السابقة دون تغير يذكر عقب اقترابها من مستويات مرتفعة قياسية.

انخفاض أسعار البترول لخام برنت

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت أسعار البترول للخام القياسى هي الأخرى 20 سنتا أو 0.2 % إلى 85.79 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5 % أمس الإثنين.

وفي حين تراجعت أسواق الفحم والطاقة في الصين بعض الشيء بعد تدخل الحكومة، فإن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة عالميا مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

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وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة “التوقعات بالنسبة لنوفمبر الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء”.

جولدمان ساكس : الانتعاش القوي للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت القياسي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام

قال بنك جولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير ليتماشى مع متوسطات خمس سنوات في الولايات المتحدة.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات أمس الإثنين قبل أن تستقر، بدعم من شح في المعروض العالمي وارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ودول أخرى.

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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 46 سنتا لتسجل عند التسوية 85.99 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 86.70 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرة عند 83.76 دولار للبرميل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 85.41 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان كلاهما مكاسب بحوالي 20 % منذ بداية سبتمبر. وارتفع الخام الأمريكي لتسع جلسات متتالية في حين صعد برنت لسبع جلسات.

محلل: النقص الحاد في المعروض العالمي من الطاقة ما زال يكشر عن أنيابه

وقالت لويز ديكسون، كبير محللي أسواق النفط في ريستاد إنريجي “النقص الحاد في المعروض العالمي من الطاقة ما زال يكشر عن أنيابه في حين تواصل أسعار النفط مسيرتها الصعودية هذا الأسبوع، وهي نتيجة يأخذها المستثمرون في الحسبان بفعل الزيادة الجارية في الطلب على الوقود الذي يستنزف المخزونات العالمية وسط رد محدود في جانب العرض.”

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وقال جولدمان ساكس، إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت فوق مستواها المتوقع لنهاية العام البالغ 90 دولارا للبرميل. وقدر البنك أن التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط قد يساهم بما لا يقل عن مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على الخام.

وبعد أكثر من عام من طلب راكد على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير إلى متوسطاته لخمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من مخاوف حيال نقص في إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، وهو ما يحفز على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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