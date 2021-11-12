أسعار البترول العالمية تتراجع مع صعود الدولار وسط توقعات برفع الفائدة

شهدت أسعار البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الجمعة ، لتمحو مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، بما يعادل 0.3 %، إلى 81.33 دولار للبرميل ، بعد مكاسب 25 سنتا أمس الخميس.

تراجع أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 % إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك مكاسب أمس الخميس.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع دون تغير تقريبا بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

أوبك تخفض توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال بادين مور المحلل لدى بنك أستراليا الوطني إنه يتوقع استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

وأضاف “أوبك+ شديدة الدهاء في إدارتها للإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من الجائحة”.

واتفقت أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا.

أسعار البترول ترتفع قليلا فى ختام تعاملات أمس

وارتفعت أسعار النفط قليلا عند التسوية أمس الخميس في ظل تقلب السوق بين ارتفاع الدولار والمخاوف الناجمة عن زيادة التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أعقاب خفض منظمة أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2021 بسبب ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 82.87 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة إلى 81.66 دولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتصل إلى 81.59 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في الجلسة عند 80.20 دولار.

أوبك : متوسط ​​الطلب على النفط قد يبلغ 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع

وقالت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وذلك بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وذكرت أوبك في التقرير “يُفترض الآن حدوث تباطؤ في وتيرة التعافي في الربع الأخير من عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة”، مشيرة أيضا إلى طلب أبطأ من المتوقع في الصين والهند.