طاقة

أسعار البترول العالمية تتراجع مع صعود الدولار وسط توقعات برفع الفائدة

أوبك تخفض توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع
أحمد فراج 10:42 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 10:42 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الجمعة ، لتمحو مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، بما يعادل 0.3 %، إلى 81.33 دولار للبرميل ، بعد مكاسب 25 سنتا أمس الخميس.

تراجع أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 % إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك مكاسب أمس الخميس.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع دون تغير تقريبا بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

اقرأ أيضا  سعر البترول يصعد عالميا مع تراجع مخزونات النفط الأمريكية وتنامي الطلب على السفر

مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

أوبك تخفض توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال بادين مور المحلل لدى بنك أستراليا الوطني إنه يتوقع استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

اقرأ أيضا  40 مليون جنيه تراجعاً فى قيمة فواتير استهلاك كهرباء «الإسكندرية للتوزيع»

وأضاف “أوبك+ شديدة الدهاء في إدارتها للإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من الجائحة”.

واتفقت أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا.

أسعار البترول ترتفع قليلا فى ختام تعاملات أمس

وارتفعت أسعار النفط قليلا عند التسوية أمس الخميس في ظل تقلب السوق بين ارتفاع الدولار والمخاوف الناجمة عن زيادة التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أعقاب خفض منظمة أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2021 بسبب ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 82.87 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة إلى 81.66 دولار.

اقرأ أيضا  ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة بدعم استقرار الطاقة العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتصل إلى 81.59 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في الجلسة عند 80.20 دولار.

أوبك : متوسط ​​الطلب على النفط قد يبلغ 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع

وقالت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وذلك بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وذكرت أوبك في التقرير “يُفترض الآن حدوث تباطؤ في وتيرة التعافي في الربع الأخير من عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة”، مشيرة أيضا إلى طلب أبطأ من المتوقع في الصين والهند.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

أسعار البترول تكسب 30 دولارا أو60% فى 45 أسبوعا

خالد بدر الدين 4:01 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

رئيس الوزراء يشهد تشغيل المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز للمنازل في الخارجة

صفية حمدي 1:05 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

شركة مصر للبترول ترفع رأسمالها من 750 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه (مستند)

المال - خاص 12:30 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار البترول العالمية تستقر الخميس بعد تراجع بفعل مخاوف من الإفراج عن الاحتياطيات الأمريكية

محمد عبد السند 11:29 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

«القابضة للكهرباء» تفاوض 7 كيانات لخفض أسعار ممارسة الكابلات

عمر سالم 9:27 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

40 مليون جنيه تراجعاً فى قيمة فواتير استهلاك كهرباء «الإسكندرية للتوزيع»

عمر سالم 6:41 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21