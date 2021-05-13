أسعار البترول العالمية تتراجع الخميس عن قمة 8 أسابيع مع تزايد إصابات كورونا في الهند

هبطت أسعار البتزول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 67 سنتا أو 1% إلى 65.41 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 % في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار البترول، اليوم الخميس، في أسواق النفط العالمية عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19” بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة قوية للطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فبحلول الساعة 0444 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار البترول بالنسبة لمزيج خام برنت بواقع 66 سنتًا، بما يعادل 1% إلى 68.66 دولار للبرميل، بعدما كان قد ارتفع أمس يوم الأربعاء 1%.

وهبطت أسعار البتزول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 67 سنتًا أو 1% إلى 65.41 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 % في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة: “يبدو مسار أسعار الخام صعوديًّا، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس”.

الطلب يتجاوز المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، أمس الأربعاء، إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر، حتى إذا رفعت إيران الصادرات.

وأوضحت الوكالة لأن التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كورونا عالميًّا يعني أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط ستتجاوز إنتاج كبار المنتجين.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري: “النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الحالي لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني”؛ في إشارة إلى زيادة الضخ من دول أوبك+.

وأضافت: “لكن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب أسواق النفط”.

توقعات أوبك

وفي اليوم السابق، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في 2021، مع طغيان أثر النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

وتوقعت منظمة أوبك، اليوم، نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميًّا في 2021 دون تغيير عن التوقع السابق.

وخفّضت أوبك، خلال تقريرها الشهري، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 300 ألف برميل يوميًّا خلال الربع الثاني من 2021. فيما رفعت توقعاتها للربعين الثالث والرابع من العام الحالي.

وقال المنظمة إنها خفّضت توقعها لنمو المعروض النفطي من خارجها 230 ألف برميل يوميًّا في الربع الثاني إلى 700 ألف برميل؛ بسبب تأثر الإنتاج الأمريكي بموجة صقيع في تكساس.

ورفعت أوبك توقعها للطلب العالمي على خامها في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا إلى 27.7 مليون برميل، مؤكدة أن إنتاجها النفطي زاد 30 ألف برميل يوميًّا في أبريل إلى 25.08 مليون برميل.

لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند؛ ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث تجتاح سلالة من فيروس كورونا المناطق الريفية في أقسى 24 ساعة منذ بدء الجائحة.