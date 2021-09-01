أسعار البترول العالمية تتباين قبيل اجتماع «أوبك» لتقرير مصير زيادة الإمدادات

شهدت أسعار البترول تباينا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك وحلفائها سيقرر خلاله المنتجون الكبار ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما ترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا، وتقيم المصافي الأمريكية الأضرار التي تعرضت لها جراء الإعصار أيدا، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا أسعار البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تباينا فى الأداء خلال تعاملات اليوم.

حيث صعدت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل ، بعدما خسرت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

تراجع أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وتراجعت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو 0.1 % لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء، بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك ورسيا وحلفاؤها، فيما يعرف بتجمع أوبك+ فى وقت لاحق اليوم لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر.

وذكرت مصادر أوبك+ أن التجمع يتوقع أن يشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021.

وأبلغت مصادر أوبك+ رويترز بأن الاجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية رغم الضغوط الأمريكية لزيادة الإمدادات أكثر.

انخفاض طاقة التكرير في لويزيانا 2.3 مليون برميل يوميا

وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن طاقة التكرير في لويزيانا انخفضت 2.3 مليون برميل يوميا، أو 13 % من مجمل الطاقة في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار أيدا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 94 % من إنتاج النفط والغاز متوقفا في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك.

أسعار البترول تتلقى دعما من بيانات معهد البترول الأمريكى

وتلقت الأسعار دعما من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت4 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس، وهو انخفاض أكبر مما توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المقرر صدور بيانات المخزون الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، انخفض في أغسطس إلى 69.485 دولار للبرميل في المتوسط، وهو أدنى مستوى منذ مايو .

مجموعة أوبك+ تعدل بالزيادة توقعها للطلب على الخام في 2022 قبيل اجتماع اليوم

وعدلت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بالزيادة توقعها للطلب على الخام في 2022 قبيل اجتماع يُعقد اليوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة ضغوطا من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.

وقال مصدران في أوبك+ إن خبراء المجموعة عدلوا توقعها لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا.

هبوط مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون البنزين.

وانخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق الإعصار أيدا مصافي التكرير على ساحل الخليج الأمريكي وبينما تستعد دول أوبك لاجتماع غدا الأربعاء وسط دعوات من الولايات المتحدة للمنظمة لضخ مزيد من الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، بما يعادل 0.57 %، إلى 72.99 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.03 % لتبلغ عند التسوية 68.50 دولار.

وسجل الخامان القياسيان أول خسارة شهرية لهما منذ مارس، لكنهما ما زالا غير بعيدين عن مستوياتهما المرتفعة التي سجلاها في يوليو عندما ارتفع برنت لأعلى مستوياته منذ 2018 والخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2014.

وأظهرت بيانات أوبك أن السوق ستواجه عجزا حتى نهاية 2021 لكنه سيتحول بعد ذلك إلى فائض في 2022.