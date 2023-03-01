أسعار البانيه اليوم الأربعاء في السوق المحلية

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أسعار الدواجن البيضاء

من 160 إلى 170 جنيها باختلاف المنطقة في السوق المحلية وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 72 و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 95 و120 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 65 و95 جنيهًا للكيلو، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.