أسعار البانيه اليوم الأربعاء فى السوق المحلية

صعدت

أسعار الدواجن البيضاء

بنحو 5 جنيهات لتبدأ من 170 إلى 180 جنيهًا، باختلاف المنطقة، بالسوق المحلية، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 78 و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 65 و95 جنيهًا للكيلو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًّا.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الرومى اليوم

وبدأت أسعار الرومى اليوم من 95 و120 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.