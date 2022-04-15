اقتصاد وأسواق

أسعار البامية اليوم تواصل الجنون.. ونقيب الفلاحين ينصح بتناول المجففة والمجمدة

ارتفاع أسعار البامية الطازجة في الأسواق
الصاوي أحمد 11:27 م, الجمعة, 15 أبريل 22 11:27 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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تراوحت أسعار البامية في اسواق التجزئة بين 50 إلي 60 جنيها مقارنة مع 40 جنيهًا منتصف رمضان الماضي بزيادة 50% نتيجة مرور السوق بظرف استثنائي بسبب ارتفاع أسعار الدولار والتضخم وحزمة الأحداث العالمية التي عصفت بالأسواق خاصة السوق المصرية.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن سبب ارتفاع أسعار البامية يرجع إلى أن ما يتم جنيه حاليا ليست من الأراضي المكشوفة بل من مساحات مزروعة في الصوب الزراعية وأسعارها مرتفعة عن المحاصيل التقليدية .

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وأوضح نقيب الفلاحين أن السبب الثاني لارتفاع أسعار البامية هو إقبال المستهلكين علي شراء المحصول في مرحلة البشائر، وهو ما تمر به البامية حاليا خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا عبد الرحمن المستهلكين لاستبدال البامية الطازجة بالبامية المجمدة أو المجففة حتي تهدأ أسعار البامية الطازجة خلال شهر من الآن.

وأكد محمد صالح تاجر بسوق العبور أن أسعار معظم المنتجات المصرية في سوق الجملة هدأت خلال اليوم لاسيما الطماطم التي انخفضت الي 100جنيها بدلا من130جنيها أمس .

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وأشار صالح الي أن سعر ورق العنب البناتي من 25 إلى 30 جنيها، بخلاف ورق العنب الأنواع البلدية التي انخفضت الي ما بين 5 إلى 10 جنيهات .

وذكر أن سعر الباذنجان العروس انخفض الي 3 جنيهات للأنواع الشعبية، والباذنجان البلدي الصعيدي انخفض الي جنيه ونصف والباذنجان الرومي -اسماعيلية -سجل 5 جنيهات.

وسجلت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ارتفاعا ملحوظا وبلغت أعلى المستويات على الإطلاق في مارس الماضي، وفقا لما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

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وقالت منظمة الفاو، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ أربكت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

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بقلم الصاوي أحمد

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