أسعار الإقامة في 20 فندقا بشرم الشيخ والغردقة خلال عيد الأضحى

في الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث استعدت الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، في مختلف المقاصد السياحية المصرية، لاستقبال الزائرين خلال إجازة العيد.

ورصدت “المال” في هذا التقرير أسعار الإقامة في عدد من القنادق بمدينتي شرم الشيخ في جنوب سيناء، والغردقة في البحر الأحمر، خلال الفترة من 30 يوليو الجاري وحتي 5 أغسطس المقبل.

فنادق شرم الشيخ

فنادق الباتروس في شرم الشيخ

متوسط أسعار الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) تتراوح مابين 4 إلي 5 آلاف جنيه في الليلة، إقامة شاملة.

والمجموعة تمتلك 4 فنادق في شرم الشيخ وهم (رویال الباتروس مودرنا شرم، الباتروس أكوا بارك شرم، الباتروس بالاس شرم، الباتروس أكوا بلو شرم).

فنادق جاز في شرم الشيخ

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 4 آلاف جنيه في الليلة، إقامة شاملة.

والمجموعة تمتلك 3 فنادق في شرم الشيخ وهم (JAZ Belvedere ، JAZ Fanara، JAZ Sharm dreams).

منتجع فور سيزون شرم الشيخ

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 5 آلاف و273 جنيها في الليلة، شامل الـ 3 وجبات.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

فندق نوفوتيل شرم الشيخ

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1286 جنيها في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع ريكسوس شرم الشيخ

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 4 آلاف و347 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع سافوي شرم الشيخ

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1886 جنيها في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

فندق تروبتيل نعمة باي

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1603 جنيهات في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

فندق مارينا شرم الشيخ

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1687 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع جراند أويزيس

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1216 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع الفيروز

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1714 جنيها في الليلة، شامل الـ 3 وجبات.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

فنادق الغردقة

فنادق جاز

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 4 آلاف جنيه في الليلة، إقامة شاملة.

والمجموعة تمتلك 3 فنادق في الغردقة هي (JAZ Aquamarine ، JAZ Aquaviva ، JAZ Makadina).

فنادق الباتروس

متوسط أسعار الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) تتراوح مابين 3 إلي 5 آلاف جنيه في الليلة، إقامة شاملة.

والمجموعة تمتلك 6 فنادق في الغردقة وهم ( سيتادل سهل حشيش، وبيتش الباتروس ريزورت الغردقة، جنجل أكوا بارك الغردقة، الباتروس بالاس ريزورت، الباتروس وايت بيتش ريزورت، وألف ليلة وليلة الغردقة).

فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2735 جنيه افي الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع تروبيتل سهل حشيش

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2701 جنيه في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع صن رايز جاردن بيتش

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2324 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع جولدن بيتش

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1790 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

هيلتون الغردقة ريزورت

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2557 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

منتجع الياسمين بالاس ريزورت

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1598 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.

فندق ألف ليلة وليلة

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1710 جنيهات في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

منتجع الغردقة كورال بيتش

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1438 جنيها في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية.