أسعار الإقامة في فنادق دهب خلال عيد الفطر 2021 (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث استعدت الفنادق في مختلف المقاصد السياحية المصرية، لاستقبال الزائرين خلال أجازة العيد.

ورصدت “المال”، في هذا التقرير، أسعار الإقامة في عدد من الفنادق بمدينة دهب من خلال موقع الحجز الإلكتروني booking.

فندق كورال كوست

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 1210 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

منتجع دهب برادايس

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 1090 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق اكاسيا

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 1020 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

منتجع سويس ان دهب

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 1750 جنيهًا في الليلة شامل الإفطار والعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

تروبيتل دهب اواسيز

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 1105 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق لو ميريديان دهب

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 875 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

منتجع جاز دهبية

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 2760 جنيهًا في الليلة، شامل إفطار وعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار شاملة الرسوم والضرائب.

Tirana Dahab Resort

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 1190 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

بلو بيتش كلوب

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 670 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

دانيلا دايفينج ريزورت دهب

سعر الغرفة الدبل (المزدوجة) يبدأ من 710 جنيهًا في الليلة، شامل إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.