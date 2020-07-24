أسعار الإقامة في فنادق الإسكندرية ومرسي مطروح خلال عيد الأضحي

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث استعدت الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، في مختلف المقاصد السياحية المصرية، لاستقبال الزائرين خلال أجازة العيد.

ورصدت “المال” في التقرير الآتي أسعار الإقامة في عدد من الفنادق بمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح، خلال الفترة من 30 يوليو الجاري وحتي 5 أغسطس المقبل.

فنادق الاسكندرية

فندق شتايجنبرجر سيسل

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2170 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق هلنان فلسطين

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2718 جنيهًا في الليلة دون إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق صن رايز أفينيو

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2773 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق وندسور بالاس

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1982 جنيهًا في الليلة دون إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق هيلتون الإسكندرية كورنيش

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 3166 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق باراديس إن لو متروبول

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1982 جنيهًا في الليلة دون إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق شيراتون المنتزه

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1775 جنيهًا في الليلة، دون إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

منتجع إيفو المنتزه

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 697 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق قاعود سبورتينج

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 304 جنيهات في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فورسيزون الاسكندرية

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 7853 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فنادق مرسي مطروح

منتجع كارولز بوريفاج مطروح

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 7755 جنيهًا في الليلة، إقامة شاملة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

منتجع قيصر باي

متوسط أسعار الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 6748 جنيهًا في الليلة، شامل الفطار والعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

منتجع جاز كريستال

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 7790 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

ريكسوس العلمين

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 11 ألفًا و513 جنيهًا في الليلة، شامل 3 وجبات.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق شاطئ عايدة

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2430 جنيهًا في الليلة، دون إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.

فندق نجرسكو مطروح

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 3038 جنيهًا في الليلة، شامل الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، أن الأسعار قد تشمل رسوم إضافية.